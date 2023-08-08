İngiltere'den Rusya yaptırımı: Türk şirketler de listede

İngiltere, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek vermekle suçladığı kişi ve şirketlere bir dizi yeni yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde Türkiye merkezli iki şirket de bulunuyor.

İngiltere; Türkiye, İran, Belarus, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'de şahıs ve şirketlere yönelik 25 yeni yaptırım kararı aldı. Londra, söz konusu şahıs ve şirketleri, Ukrayna'yı işgal eden Rus güçlerine silah ve Kiev'e karşı kullanılabilecek diğer malzemeleri temin etmekle ve böylece "Ukrayna'daki yasa dışı savaşı desteklemekle" suçluyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Salı günü açıklanan yaptırımlara ilişkin, "Bugünkü dönüm noktası niteliğindeki yaptırımlar, Rusya'nın cephaneliğini daha da azaltacak ve Putin'in halihazırda zor durumda olan savunma sanayisine arka çıkacak tedarik zinciri ağını kapatacak" diye konuştu.

Türkiye merkezli mikroelektronik ithalatçısı Azu International ve Turkik Union ile geçen Şubat ayında ABD yaptırımlarına hedef olan İranlı drone üreticisi Paravar Pars ve yedi yöneticisi de yaptırım listesinde yer alıyor. Bakan Cleverly, Türkiye merkezli iki şirketin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri için elzem olan mikroelektronikleri bu ülkeye ihraç etmede rol oynadığını söyledi.

Üçüncü ülkelere yönelik en ağır darbe

İngiltere'nin yaptırımlarına hedef olanlar arasında İsviçre merkezli kripto varlık şirketi DuLac Capital Ltd.'nin Moskova ofisinin yöneticisi olduğu belritlien İsviçre vatandaşı Anselm Oskar Schmucki de bulunuyor. Londra, Schmucki'nin stratejik anlamda büyük önemi olan Rus finans hizmetleri sektöründe faaliyet göstererek Rus hükümetini desteklediğini ya da Moskova’dan fayda sağladığını iddia ediyor.

Açıklanan son yaptırımların Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bin 600'den fazla şahıs ve şirkete yaptırım uygulayan İngiliz hükümetinin askeri teçhizat tedarikçisi üçüncü ülkelere yönelik en büyük yaptırımları olduğu belirtiliyor. Söz konusu yaptırımlara maruz kalanların İngiltere'deki varlıkları dondurulmasının yanı sıra, İngiliz kurumlarının yaptırım listesinde yer alanlara tröst hizmeti vermesi de yasaklanıyor.

Putin 30'dan fazla ülke ile vergi anlaşmasını askıya aldı

Öte yandan Putin, Rusya'nın "dost olmayan" olarak sınıflandırdığı 30'dan fazla ülke ile vergi anlaşmalarını askıya aldı. İlgili karar, Salı günü Rus hukuk portalında yayınlandı. Karardan, Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya ve İsviçre'nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları etkileniyor.

Moskova'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun yasal ekonomik ve diğer çıkarlarına aykırı eylemler yapıldığı" gerekçesiyle ilgili ülkelerle yapılan vergi anlaşmalarının askıya alındığı ifade edildi. Putin, hükümete ilgili yasa tasarısını hazırlama ve parlamentoya sunma talimatı verdi.

Moskova ile Batı arasındaki ilişkiler, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya geçen yılın Şubat ayında saldırması ile bozuldu. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği savaş nedeniyle Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri "dost olmayan ülkeler" kategorisine aldığını duyurmuştu.

Reuters,AFP,dpa/SÖ,TY

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