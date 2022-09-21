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Fotoğraf: picture-alliance/empics/Y. Mok
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere'den işletmelerin enerji faturalarına fiyat sınırı

35 dakika önce

İngiltere'de işletmelere doğal gaz ve elektrik faturalarında fiyat üst sınırı getirildi. Maliye Bakanı Kwarteng bu yolla iflasları önlemek, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlandırmak istediklerini söyledi.

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İngiltere'de hükümet, işletmeleri enflasyon karşısında desteklemek için enerji maliyetlerinde fiyat üst sınırı getirdi.  Çarşamba günü açıklanan kararla, Ekim ayından itibaren bireysel tüketicilere elektrik ve doğal gaz fiyatlarında uygulanan üst sınırın, işletmeler için de geçerli olacağı belirtildi. Buna göre İngiltere’de işletmeler için toptan satış fiyatı artık elektrik için megavatsaat başına 211 sterlin ve gaz için megavatsaat başına 75 sterlinden yüksek olmayacak. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, "İşletmelerin çökmesini engellemek, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlamak için devreye girdik” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın seferberlik ilan etmesinin ardından İngiltere ve Hollanda'da gaz fiyatları yükselişe geçti.

Refinitiv finans şirketi analistleri sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada "İlan edilen seferberlik sonucunda savaşın daha da tırmanması finansal ve enerji komplekslerine daha fazla risk getirebilir, bugün fiyatlar yükseliş eğiliminde” ifadesini kullandı. Bağımsız enerji danışmanlık şirketi Auxilione de Putin'in seferberlik ilanının, Almanya'da ülkenin enerji devi Uniper’in kamulaştırılması ve İngiltere'de hükümetin işletmelere yönelik desteği gibi günün olumlu haberlerini gölgede bıraktığını ve piyasalar üzerinde daha etkili olduğunu açıkladı.

rtr / AI, EC

 

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