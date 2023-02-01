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Londra'da grev nedeniyle boş kalan Euston tren istasyonu
Londra'da grev nedeniyle boş kalan Euston tren istasyonuFotoğraf: Dinendra Haria/AA/picture alliance
EkonomiBirleşik Krallık

İngiltere'de 500 bin kişi daha fazla maaş talebiyle grevde

2 saat önce

İngiltere'de son 12 yılın en büyük grevinde, hayat pahalılığı nedeniyle daha yüksek maaş talep eden 500 bin kişi iş bıraktı.

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İngiltere'de son yılların en büyük grevi nedeniyle çok sayıda okul açılmadı, ulaşım felç oldu. Havalimanlarındaysa greve giden pasaport kontrol görevlilerinin yerine askerler çalıştı.

Sendikaların oluşturduğu federasyon, grev nedeniyle iş bırakan kişi sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu duyurdu. Reuters haber ajansı, bunun 2011'deki grevden bu yana görülen en yüksek katılımcı sayısı olduğunu belirtti. 2011'de emekli maaşları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gidilen bir günlük greve 1 milyondan fazla kamu çalışanı katılmıştı.

Bugün gerçekleştirilen greve katılan meslek grupları arasında öğretmenler, üniversite görevlileri, devlet memurları, demiryolu çalışanları ve otobüs şoförleri bulunuyor. En kalabalık meslek grubunu 300 bin kişiyle öğretmenler oluşturuyor.

Greve katılan Londralı öğretmenler
Greve katılan Londralı öğretmenlerFotoğraf: Kevin Coombs/REUTERS

Hemşire ve ambulans görevlisi gibi çalışanların da önümüzdeki gün ve haftalarda greve gitmesi planlanıyor.

Düzenlenen grevlerle hükümet üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen sendikalar, çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek daha yüksek zam talebinde bulunuyor.

Sendikalar, ortalama bir kamu çalışanının maaşının enflasyon hesaba katıldığında 2010 yılına kıyasla 203 sterlin (yaklaşık 4 bin 700 TL) daha az kazandığına dikkat çekiyor.

İngiltere'de enflasyon yüzde 10,5 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Großbritannien | Generalstreik
Fotoğraf: Carl Court/Getty Images

120'yi aşkın devlet biriminden yaklaşık 100 bin memuru temsil eden PCS Sendikası, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki hükümeti, bekledikleri zammın yapılmaması hâlinde yaşanacaklar konusunda uyardı. Reuters'a konuşan PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka, "Hükümet bu konuda bir şey yapmazsa, sanırım bugünkü gibi günleri daha çok göreceğiz. Üstelik onlara daha fazla sayıda sendika katılacak" dedi. Serwotka, "Bizim şu an paraya ihtiyacımız var" dedi.

Başbakan Sunak ise zamların "makul" ve "hesaplı" olması gerektiğini, aksi takdirde enflasyonu kontrol altına almaya yönelik çabaları riske sokabileceğini belirtti.

DW,AP,rtr/CÖ,TY

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