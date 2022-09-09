İngiltere'de ulusal yas başladı

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık'ta ulusal yas ilan edildi. İngiliz hükümeti tarafından Cuma günü yapılan açıklamayla ülkede ulusal yas resmen başladı. Yas, Kraliçe II. Elizabeth'in devlet töreni ile gömüleceği günün akşamına kadar sürecek. Ülkede ulusal yas ile beraber hayat da durdu, kiliselerin çanları Cuma günü Kraliçe için çaldı.

Hükümet, ulusal yas döneminin uzunluğunun Kraliyet Ailesi'nin yas dönemiyle aynı zamana denk gelmek zorunda olmadığını açıkladı. Buckingham Sarayı'ndan ulusal yas döneminin uzunluğuna ilişkin yapılan açıklamada yeni Kral III. Charles'ın dileğinin "şu andan itibaren Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı yedi gün sonrasına kadar" Kraliyet Yası'na riayet edilmesi yönünde olduğu belirtildi.

Kral III. Charles'ın da İskoçya'dan Londra'ya geldiği bildirildi. Yeni kralın Buckingham Sarayı'na geldiği ve Saray'ın önünde yas tutan halkın elini sıkarak taziyeleri kabul ettiği görüntüler televizyonlarda yayınlandı. Kalabalığın Kral III. Charles ve eşi Camilla'yı alkışladığı görüldü.

Kraliyet ailesi Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için henüz kesin bir tarih vermedi. Ancak cenaze töreninin Kraliçe'nin ölümünden yaklaşık on bir gün sonra yani 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleşmesi muhtemel görülüyor. Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı gün resmi tatil ilan edilecek, bankalar ve dükkanlar kapanacak, Londra Borsası işlemlerine ara verecek. Bunun ekonomiye yükünün büyük olacağı belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankası, önümüzdeki Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bir hafta erteleyerek 22 Eylül'e çekti.

İngiltere'de hayat durdu

Kraliçe'nin ölümünün ardından ulusal yas dönemi başlarken siyasetten spor ve kültüre kadar pek çok etkinlik iptal edildi ya da yeniden planlandı. Ülkede demiryolu ve posta çalışanlarının ücret ve çalışma koşullarına ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle yapmayı planladıkları grevler ertelendi.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), biri Premier Lig'den sonra en yüksek ikinci lig olan Championship'te, diğeri de Futbol Ligi'nin üçüncü kademesi olan League Two'da olmak üzere cuma günü oynanacak iki maçı iptal etti. Premier Lig ve EFL tüm hafta sonu fikstürlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kraliçenin en sevdiği yarışlardan biri olan tüm at yarışları iptal edildi. PGA Golf Şampiyonası'nın ikinci günü de iptal edilirken, İngiltere ve Güney Afrika arasındaki test kriket maçının ikinci gününde oyun oynanmayacak. Beş günlük maçın geri kalanının devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Tiyatro gösterileri devam edecek, ancak mekanlar ışıklarını karartacak ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Gösterilerden önce ulusal marş çalınacak.

Kraliçe'nin ölümünün ardından Buckingham Sarayı'nın önüne çok sayıda çiçek bırakıldı Fotoğraf: Toby Melville/REUTERS

Yas kılavuzu yayımlandı

Hükümet aynı zamanda işletme sahiplerinin, özel şahısların, kamu kurum ve kuruluşlarının üzüntü ve taziyelerini nasıl ifade edebileceklerini anlatan bir kılavuz yayımladı. "Ulusal yas ve sizin ya da kuruluşunuzun nasıl yas tutmak isteyebileceğine ilişkin bazı pratik tavsiyeler" başlıklı kılavuzda, kamusal yas tutmak için bayrakların yarıya indirilmesi, yas tutmanın iş, etkinlik ve spor müsabakalarını nasıl etkileyebileceği, çiçeklerle süsleme ve taziye defterlerinin nasıl olması gerektiği ele alındı.

Kılavuzda "Ulusal yas döneminde kuruluşların işlerini askıya alma zorunluluğu yoktur. İşlerinin niteliğine ve konumuna ve planlanan etkinliklerin tonuna bağlı olarak, bazı işletmeler özellikle devlet cenaze töreni gününde etkinlikleri kapatmayı veya ertelemeyi düşünebilir, ancak bu, bireysel işletmelerin takdirine bağlıdır" denildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti | Hayatı, aşkı ve trajedileri To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kılavuzda cenaze töreni nedeniyle toplu taşımada aksaklıklar olabileceği not edildi. Kılavuzda ulusal yas dönemi boyunca etkinliklerin ve spor müsabakalarının iptal edilmesi veya ertelenmesi ya da eğlence mekanlarının kapatılması gibi bir zorunluluk olmadığı belirtilerek, bu kararın kuruluşların takdirine bağlı olduğu belirtildi. Kılavuzda yas tutanların çiçek bırakmasının geleneksel olduğu belirtilerek, çiçek bırakılabilecek yerler listelendi.

Reuters / SSB, JD