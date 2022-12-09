  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Ukrayna semalarında görülen İran yapımı bir İHA - (17.10.2022)
Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
PolitikaRusya

"Rusya Ukrayna'ya İran İHA'ları ile saldırıyor"

1 saat önce

İngiltere Rusya'nın Ukrayna'ya İran menşeili muharip insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırdığını açıklarken, bunun İHA stoklarını tüketen Rusya'nın yeni alım yaptığı anlamına geldiğini belirtti.

https://p.dw.com/p/4KiA0

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında birkaç haftalık aranın ardından yeniden İran İHA'ları kullandığı iddia edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili raporların doğrulanması halinde bunun, Rusya'nın İran'dan yeniden İHA (insansız hava aracı) tedarik ettiğini göstereceği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na göre bu Rusya'nın, Kamikaze İHA'ları olarak da bilinen yüzlerce Şehid-131 ve Şehid-136 insansız hava aracından oluşan mevcut stokunu muhtemelen önceden kullandığı anlamına geliyor. Bakanlık açıklamasında resmi Ukrayna raporlarına atıfta bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 6 Aralık'ta 14'ü Şehid-136 olmak üzere 17 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ukraynalı yetkililer 7 Aralık'ta ise İran menşeili droneların Ukrayna'nın Zaporijya ve Dnipro bölgelerine saldırıda kullanıldığını belirtti. 17 Kasım'da da bir Şehid-136 düşürülmüştü.

Londra'dan yapılan açıklamada Rusya'nın son saldırıları, yeni teslim edilen kamikaze İHA'ları ile gerçekleştirmiş olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana savaşın seyrine dair günlük istihbarat bilgileri yayınlıyor. Moskova ise Londra'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçluyor.

İran, Moskova'ya insansız hava aracı tedarik ettiğini reddederken Rusya da Ukrayna'ya saldırmak için İran menşeili insansız hava araçlarını kullandığını reddediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine yönelik suçlamalarla ilgili "mevcut bilgileri" incelediklerini söyledi. Guterres Ukrayna'da düşürülen İHA'ların kaynağını araştırmak üzere ülkeye uzman göndermesi için Batılı ülkelerden baskı görüyor.

 

Reuters,DPA / SSB,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstifa eden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca

Milli Emlak dolandırıcılığı: Karaca ve Taranoğlu'na suçlama

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Siyasetin koruması altında: Cemaatler

Siyasetin koruması altında: Cemaatler

Politika16 saat önce
Soldan sağa: Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Başbakan Olaf Scholz ve Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck - (31.08.2022 / Meseberg Sarayı)

Alman hükümeti: Krizin gölgesinde bir yıl

Alman hükümeti: Krizin gölgesinde bir yıl

Politika8 Aralık 2022
Alman ve Türk pasaportları

Çifte vatandaşlık hakkına "kuşak sınırlaması" arayışı

Çifte vatandaşlık hakkına "kuşak sınırlaması" arayışı

Politika8 Aralık 2022
Deutschland I Demonstration von Rechtsextremisten und «Reichsbürgern» in Berlin

Almanya'da önlenen darbe planının şifreleri

Almanya'da önlenen darbe planının şifreleri

Politika7 Aralık 2022

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Politika7 Aralık 2022

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Toplum7 Aralık 2022
Ana sayfaya dön