"Rusya Ukrayna'ya İran İHA'ları ile saldırıyor"

İngiltere Rusya'nın Ukrayna'ya İran menşeili muharip insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırdığını açıklarken, bunun İHA stoklarını tüketen Rusya'nın yeni alım yaptığı anlamına geldiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında birkaç haftalık aranın ardından yeniden İran İHA'ları kullandığı iddia edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili raporların doğrulanması halinde bunun, Rusya'nın İran'dan yeniden İHA (insansız hava aracı) tedarik ettiğini göstereceği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na göre bu Rusya'nın, Kamikaze İHA'ları olarak da bilinen yüzlerce Şehid-131 ve Şehid-136 insansız hava aracından oluşan mevcut stokunu muhtemelen önceden kullandığı anlamına geliyor. Bakanlık açıklamasında resmi Ukrayna raporlarına atıfta bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 6 Aralık'ta 14'ü Şehid-136 olmak üzere 17 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ukraynalı yetkililer 7 Aralık'ta ise İran menşeili droneların Ukrayna'nın Zaporijya ve Dnipro bölgelerine saldırıda kullanıldığını belirtti. 17 Kasım'da da bir Şehid-136 düşürülmüştü.

Londra'dan yapılan açıklamada Rusya'nın son saldırıları, yeni teslim edilen kamikaze İHA'ları ile gerçekleştirmiş olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana savaşın seyrine dair günlük istihbarat bilgileri yayınlıyor. Moskova ise Londra'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçluyor.

İran, Moskova'ya insansız hava aracı tedarik ettiğini reddederken Rusya da Ukrayna'ya saldırmak için İran menşeili insansız hava araçlarını kullandığını reddediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine yönelik suçlamalarla ilgili "mevcut bilgileri" incelediklerini söyledi. Guterres Ukrayna'da düşürülen İHA'ların kaynağını araştırmak üzere ülkeye uzman göndermesi için Batılı ülkelerden baskı görüyor.

Reuters,DPA / SSB,ET