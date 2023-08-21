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PolitikaAvrupa

İngiltere: Rusya güneyde yeni bir ordu kuruyor

1 saat önce

İngiliz istihbaratına göre Rusya, Ukrayna'nın saldırılarına karşı ülkenin güneyinde yeni bir ordu kuruyor.

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Rus askerleri (Fotoğraf arşivden)
Rus askerleri (Fotoğraf arşivden) Fotoğraf: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşta daha deneyimli birlikleri görevlendirmek amacıyla Ukrayna'nın güneyinde yeni bir ordu kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.

Daha deneyimli birliklerin kilit noktalarda kullanılmasının hedeflendiğini düşünen Bakanlık, Herson bölgesindeki hava indirme birliklerinin ağır çatışmaların yaşandığı Orikhiv bölgesine doğru ilerdiğini tahmin ettiklerine de dikkat çekti.

Herson bölgesindeki Ukraynalı askerler (Fotoğraf arşivden)
Herson bölgesindeki Ukraynalı askerler (Fotoğraf arşivden) Fotoğraf: Bulent Kilic/AFP

Herson'da konuşlandırılan yeni 18'inci ordunun farklı birliklerden oluştuğunu, bunlar arasında Kırım Yarımadası'nın ilhakında rol oynayan 22'inci kolordunun da bulunduğu belirtildi. İngiltere'nin açıklamasında  "18'inci ordu muhtemelen ağırlıklı olarak mobilize edilmiş personelden oluşacak ve Ukrayna'nın güneyindeki savunma amaçlı güvenlik operasyonlarından sorumlu olacak" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ağustos ayı başında Rusya'nın muharebe birliklerinin kapasitesini artırdığını duyurmuştu. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana her gün savaşın gidişatı ile ilgili bilgi veriyor. Moskova da bu nedenle İngiltere'yi dezenformasyon yapmakla suçluyor. 

dpa/HS,TY

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Rus askerleri (Fotoğraf arşivden)

İngiltere: Rusya güneyde yeni bir ordu kuruyor

Politika1 saat önce
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