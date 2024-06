İngiliz gazeteci Mosley Simi adasında ölü bulundu

İngiliz televizyon sunucusu ve sağlıklı yaşam gurusu Michael Mosley'nin Yunanistan'ın Datça açıklarındaki Simi (Sömbeki) adasında ölü bulunduğu açıklandı.

67 yaşındaki Mosley, kavurucu sıcakta tek başına yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmuştu. Mosley'nin bedeninin bölgede çekim yapan Yunan ERT televizyon ekibi tarafından bulunduğu bildirildi.

Yetkililer Çarşamba gününden bu yana kayıp olan Mosley'i arama çalışmalarını hızlandırmıştı. Mosley'nin eşi Claire Bailey, eşi çıktığı yürüyüşten dönmeyince yetkililere haber vermişti.

Polis sözcüsü Konstantina Dimoglidu, daha önce yaptığı açıklamada Mosley olduğuna inanılan bir kişinin cesedinin Pedi köyünün kuzeyindeki Agia Marina bölgesinde bulunduğunu ancak kimlik tespitinin henüz yapılmadığını söylemişti.

Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas bulunan cesedin Mosley'e ait olduğunu doğrularken ölüm nedeninin henüz netleşmedigini söyledi. Papakalodukas adanın yüksek sıcaklardan dolayı kavrulduğunu ve Mosley'nin bulunduğu bölgenin çok kayalıklı bir yapıya sahip olduğu için zor bir bölge olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın birçok bölgesi son günlerdeki sıcak hava dalgasıyla 39.3 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle kavruluyor.

Yetkililer Çarşamba gününden bu yana kayıp olan Mosley'i arama çalışmalarını hızlandırmıştı. Fotoğraf: Panormitis Chatzigiannakis/REUTERS

İngiliz İsçi Partisi eski yetkililerinden Tom Watson'ın kitabı sayesinde kilo verdiğini belirttiği, "cesur, bilime dayalı gazetecilik" yapan Mosley'i "kahraman" ilan ederek saygılarını sundu.

BBC'deki "Güvenin ben doktorum" isimli programı Mosley ile birlikte sunan Saleyha Ahsan BBC News'e yaptığı açıklamada, Mosley'nin bilimi "herkes için erişilebilir" kılma konusunda bir "tutkusu" olduğunu söyledi.

Bankacılıktan tıp eğitimine

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset bilimi ve iktisat eğitimi alan Mosley, meslek hayatına ilk olarak yatırım bankacısı olarak başlamıştı. Ancak iki yıl sonra tıp eğitimi almaya karar veren Mosley, Royal Free Hospital Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Mosley daha sonra da BBC'nin stajyer programına yardımcı yapımcı olarak katılmıştı.

Bilim ve tarih belgeselleri çeken Mosley, son yıllarda daha çok sağlıklı yaşam gurusu ve çok satan diyet kitaplarının yazarı olarak yer aldı.

Aralıklı oruç diyetini popüler hale getirmesiyle tanınan Mosley, "The One Show" ve "This Morning" gibi TV programlarında yer aldı.

AFP, Reuters / SSB, EC

