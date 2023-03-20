İnce, Oğan, Erbakan ve Perinçek adaylık başvurusunda bulundu

Genel seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladı. Memleket Partisi lideri İnce, ATA İttifakı adayı Oğan, Yeniden Refah Partisi adayı Erbakan ve Vatan Partisi adayı Perinçek başvurularını yaptı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuru süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Seçim Takvimi'ne göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu TSİ 17.00'de sona eriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alma koşulunu sağlayan siyasi partiler ya da 100 bin vatandaş, bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vererek aday teklifinde bulunabiliyor.

Bugün adaylık başvurusunda bulunanlardan biri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. İnce, adaylık başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Biz bu kampanyayı göreceksiniz 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" diye konuştu.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylık başvurularını yaptı. Fotoğraf: Emin Sansar/AA/Burhan Ozbilici/AP/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'ya göre yeniden aday olamayacağını hatırlatan İnce, bu konuyla ilgili de itiraz dilekçesini hazırladıklarını ve sürecin başlamasının ardından itirazı yapacaklarını söyledi. İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile ‘anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız. Biz Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK’ya yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oğan: Türkiye HDP ile Hüda Par arasında sıkıştırılamaz

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifak Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da YSK’ya imzalarını verdiklerini duyurdu. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin ve Cumhuriyet savunucularının adayı olacağız. Haksızlığa uğramış herkes için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Dinmeyen yaraları dindirecek, bütün sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adaylık sebeplerine ilişkin "Türkiye’nin HDP’yleHüda Par arasında sıkıştırılmasına razı olamazdık" diye konuşan Oğan, "Biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbakan ve Perinçek de başvurularını yaptı

Adaylık için dilekçesini veren bir başka isim de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Erbakan'ın adaylığı partinin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nda 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' başvurusunda bulundu. Aziz milletimize hayırlı olsun!" şeklinde duyuruldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK Başkanı Sayın Ahmet Yener'e sunduklarını açıkladı. Perinçek, "Sizleri 22-27 Mart tarihleri arasında kayıtlı olduğunuz ilçe seçim kuruluna giderek adıma düzenlenmiş formu imzalamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın başvurusu Salı günü yapılacak

Habertürk, AKP ve MHP gruplarınca aday gösterilen mevcutCumhurbaşkanı Erdoğan içinSalı günü TSİ 15’te başvuru yapılacağını duyurdu. YSK'nın hazırladığı takvime göre cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili aday listesi ise 19 Nisan'da kesinleşecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, Salı günü YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında gerekli 100 bin imza toplanacak.

Cumhurbaşkanı aday listesi, 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış olacak. 13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek.

Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs’ta, seçimin ilk turunda sonuç belirlenemezse seçimin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

DW/SÖ,EC

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