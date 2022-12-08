İmparatorluk Vatandaşları: Güvenlik tartışmaları sürüyor

Almanya'da darbe yoluyla iktidarı devirmeyi planlayan bir gruba karşı Çarşamba günü düzenlenen operasyonun yankıları devam ediyor. Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Thomas Haldenwang, Almanya'da ordunun ve güvenlik birimlerinin radikalleşmeyle mücadele kapsamında iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Alman ordusu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı kişilerin, kendilerini "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) olarak tanımlayan aşırı sağcı hareket etrafında radikalleşmesinin "münferit" olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Haldenwang, diğer yandan güvenlik birimlerinde çalışanların çok büyük bir kısmının anayasaya bağlı olduğunu vurguladı. Haldenwang, devletin güvenlik kadrolarına personel alınırken uygulanan güvenlik kontrollerinin daha iyi yapılması ve zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, aşırı sağ ile mücadele kapsamında verilen eğitimlerin yoğunlaştırılması ve rapor verme zorunluluğunun da iyileştirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

"Ulusal strateji planı oluşturulmalı"

Aşırı sağ konusunda Almanya'nın önemli uzmanlarından olan Prof. Dr. Andreas Zick, Almanya'da radikalleşmenin önüne geçmek için önleyici programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. "İmparatorluk Vatandaşları' ya da diğer gruplar gibi komplo teorilerine yatkın hareketler için bir ulusal strateji planı oluşturulmalı" diyen Zick, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu tür aşırı gruplardan ayrılmak isteyenler için de "özel çıkış programları" oluşturulmasının faydalı olacağını belirtti.

Prof. Dr. Andreas Zick Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Universität Bielefeld

Yeni radikal oluşumların ve ittifakların sistematik olarak analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Zick, "demokrasinin nerelerde istikrarlı ve kendini savunabilecek güce sahip olduğuna, nerede olmadığına bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Prof. Zick, "İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin radikal ve ana gruptan ayrılmış küçük bir grup olduğunu ancak bu tarz küçük oluşumların da ağır ağır ve dolaylı olarak etkili olabileceğini aktardı.

Terörizm araştırmacısı Peter R. Neumann da, Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "İmparatorluk Vatandaşları"nın devlete karşı terör saldırıları gerçekleştirmeye "yetkin ve arzulu" olduğunu vurguladı. Bu grubun terör eylemleri yapma kararlılığının, koronavirüs pandemisi döneminde diğer gruplara oranla daha fazla arttığını belirten Neumann, "direniş söylemlerini en açık şekilde dile getirenler onlar ve devlete karşı silahlı direniş başlatma hakları ve meşruiyetleri olduğunu iddia ediyorlar. Pek çoğu da ne yazık ki silahlı ve bu konuda eğitimli" ifadelerini kullandı.

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