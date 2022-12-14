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İmamoğlu kararına Almanya'dan da tepkiler geldi
İmamoğlu kararına Almanya'dan da tepkiler geldiFotoğraf: Imago/Müller-Stauffenberg
PolitikaAlmanya

İmamoğlu kararına Almanya'dan tepki

2 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkındaki kararı "demokrasi için ağır bir gerileme" olarak değerlendirdi. Alman siyasetçilerden de karara tepki gösteren açıklamalar geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılması ve siyasi yasak getirilmesi kararı Almanya'da da yankı buldu.

İmamoğlu hakkındaki karara tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı "demokrasi için ağır bir gerileme" olarak değerlendirdi. Demokrasinin tartışmalarla yaşadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Özellikle seçim kampanyalarında, ifade özgürlüğü adil bir rekabet için en önemli esastır" ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) siyasetçiler karara tepki gösteren açıklamalar yaptı.

SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, İmamoğlu'nun hapis cezasına çarptırılmasını ve siyaset yasağı getirilmesini "skandal" olarak nitelendirdi. Schmid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler bakımından yargının sürekli siyasallaşması fena bir işaret" dedi.

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks da "iyi bir arkadaşım" dediği İmamoğlu hakkındaki kararı "siyasi" olarak nitelendirdi. Yeşiller partili politikacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Erdoğan'ın gelecek yıl seçim yenilgisinden korktuğunu gösteren siyasi saikler içeren bir karar" değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu'na yönelik davanın en baştan itibaren "siyasi saikler" içerdiğini ifade eden Lucks, bunun "hukukun üstünlüğü kriterlerine yönelik bir saldırı" olduğunu kaydetti. Lucks, "Erdoğan, Türk toplumunun demokrasi ve Avrupa arzusunu engelleyemeyecek. Gücü çöküyor" ifadelerini kullandı.

FPD'li milletvekili Renata Alt da DW'ye yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın "Erdoğan'ın muhalefetten ne kadar çok korktuğunu" gösterdiğini ifade etti. "2023 yılında yapılacak seçimler öncesinde İmamoğlu'nu saf dışı bırakma denemesi yargının benzersiz bir şekilde araçsallaştırılması" ifadesini kullanan Alt, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesine geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Alt, İmamoğlu'na adil bir istinaf süreci sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DW/JD, EC

 

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