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İmamoğlu: İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum

14 dakika önce

CHP'deki değişim hareketinin lideri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde İBB başkanlığına yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ekrem Imamoğlu, yaptığı basın toplantısında, partisi CHP'de Mayıs 2023 secimlerini yenilgi olarak görmeyen ve değişime ayak direyen kesimleri de isim vermeden eleştirdi. Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Ekrem Imamoğlu, Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimlerinde göreve yeniden aday olacağının sinyalini verdi. "İstanbul ile Türkiye'nin kaderi birbirine mühürlüdür" diye konuşan İmamoğlu, AKP iktidarının kentte yönetimi elinde tuttuğu dönemde yapılanları da eleştirerek "bir kez daha İstanbul'u savunmak üzere" yola çıktığını vurguladı. İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmenin dünyaya hizmet olacağını da savunarak "İstanbul'a ihanet edilemez, çünkü bu sadece Türkiye'ye değil insanlığa da ihanet olur" dedi.

Haliç Kongre Merkez'inde yaptığı açıklamasına İmamoğlu Türkiye'deki ekonomik duruma dair gidişattan bahsederek başladı ve savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'daki enflasyon ile karşılaştırıldığında bile Türkiye'deki gidişatın vehametinden bahsetti. "Bu kadar verginin toplandığı toplumda açlık olmamalıdır. Oluyor ise orada çok büyük bir israf, adaletsizlik ve paylaşım sorunu vardır" diye devam etti. 

Siyasi hayatının en önemli amaçlarının başında vatandaşları içine düşülen çaresizlikten kurtarmak olduğunu da tekrar eden İmamoğlu, IBB görevini yürüttüğü son 4,5 yıldır bunun mücadelesini verdiğini vurguladı ve verdiği mücadelenin aynı zamanda bir demokrasi müccadelesi olduğunu da savundu ve kendilerine yönelik yürütülen soruşturmalara, açılan davalara ve rekor seviyede reklam harcaması yapan kamu bankalarının İstanbul Belediyesi'ne kredi vermemesini buna örnek gösterdi.

Ayrıntılar geliyor...

 

DW/ETO,BÖ

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