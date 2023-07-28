İmamoğlu: Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekiyor

Gazete Oksijen'e bir yazı kaleme alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu güçlü, demokratik ve cesur liderlik vurgusu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Gazete Oksijen için bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu yazısında "Toplumun yenilenme, değişim ve dönüşüm arzusunun gerisinde kaldık. Milletimizi yorgun, ferini kaybetmiş, köhne ama köhneleştikçe daha da baskıcı hale gelen bu iktidara teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız" ifadelerini kullanan İmamoğlu "Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor. Ancak tazelenmiş, cesur ve dönüştürücü bir siyasetle bu karanlık tünelden çıkıp Cumhuriyetimizin kuruluş amacı olan medeniyet sıçramasını gerçekleştirebiliriz" diye yazdı.

İmamoğlu "Geleneksel siyasal kurumlar yeni ihtiyaçlara cevap veremiyor. Türkiye dahil birçok ülkede siyasal rejimler kabuk değiştirirken evrensel demokratik değerleri tehdit eden otoriter anlayışlar güçleniyor" dedi.

Yazısında küresel ısınma, çevre krizi, düzensiz göç, ekonomi gibi zorluklara değinen İmamoğlu "Türkiye'nin genç insan kaynağı, doğal ve kültürel zenginlikleri, tarihi tecrübesi, yenilik karşısındaki heyecanı, jeopolitik önemi ve en önemlisi gereğinde kendini dönüştürebilme yetenek ve iradesi en büyük sermayemiz" diyerek imkanlara işaret etti.

Siyaseti yerelden kurma önerisi

"Çevre krizine karşı doğayı, yoksulluğa karşı kamucu politikaları, kutuplaşma yerine toplumsal kucaklaşmayı, tüm zenginliğiyle kültürel ve tarihi mirasa ayrım gözetmeksizin sahip çıkmayı toplumla etkin bir iletişim içinde yerel siyasetle yürütmeyi öneriyorum" diyen İmamoğlu "Kuşkusuz kalkınma meselesi milletimizin tüm sosyal ve maddi sermayesinin harekete geçirildiği bir ulusal stratejiyle ele alınmalıdır. Ayağı yere basmayan, kuvvetini yerelden almayan bir kalkınma başarısızlığa mahkumdur. Bu sebeple kalkınma yerel koşulların ışığında mahalli aktörlerle planlanarak yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca "Merkezi iktidar yerel iktidarı temsil eden belediye başkanlarını siyasi gerekçelerle görevden alamamalı, kayyumlar atayamamalıdır" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA Agentur

Cesur ve demokratik liderlik vurgusu

"Yeni ve demokratik bir siyasi hayatın inşası bir kez daha Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendini köklü bir şekilde yenileyerek önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap vermesiyle mümkündür" diyen İmamoğlu güçlü, demokratik ve cesur liderlik vurgusu yaptı.

Kürt ve Alevi sorununa atıf

"Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekmektedir" diyen İmamoğlu "Demokratik liderlik başta Kürt ve Alevi sorunu olmak üzere ülkenin açık yaralarını iyileştirmek için gerekli zemini titizlikle inşa eder. Risk almaktan kaçınmaz. Ülkemizin birlikteliğini güçlendirecek çözümler için cesur ve kararlı bir irade ortaya koyar. Bu irade Türkiye'nin köklü dönüşümü için kaçınılmaz bir yükümlülüktür" diye yazdı.

"Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir" diyen İmamoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır. Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir."

DW / EC, TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?