CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

"Değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de, en kritik toplantılardan biri yaşandı. İl başkanları ile yönetimlerinin göreve dönmesine dair yapılan oylamadan da dikkat çeken mesajlar çıktı.

CHP'de seçimlerin kaybedilmesi ile başlayan "değişim" tartışmaları ile parti içi tartışmaların ele alındığı "zoom toplantısı"nın sızdırılması sonrası gerçekleşen Parti Meclisi'ne değişimin gerginliği de yansıdı. Karşılıklı sert eleştirilerin yapıldığı 12 saatlik toplantıda yapılan oylamada il başkanlarının göreve dönüşüne onay çıkmadı ancak muhalifler gücünü göstermiş oldu.

CHP'de seçimlerin ardından kurultay süreçleri başlamasına karşın parti içerisinde sancılı bir değişim tartışması yaşanıyor. Bu sancılar hafta sonu toplanan belediye başkanları ile Parti Meclisi'nde de bir kez daha görüldü. Cumartesi günü oldukça tartışmalı ve gergin geçen belediye başkanları toplantısının ardından Parti Meclisi'nde de sert eleştiriler yönetime getirildi.

Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki "zoom toplantısı"na katılan isimlerden Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski MYK üyeleri Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve Muharrem Erkek'in arasında olduğu PM üyeleri, toplantıya katıldı.

CHP'li Belediye Başkanları Toplantısında İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu el sıkışıyor. Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Oylama ne mesaj verdi?

Parti Meclisi toplantısının ana gündemini görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları oluşturdu. Genel merkez tarafından görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün görevden almaya ilişkin itirazları görüşüldü ve ardından gizli oylama yapıldı.

İtirazların kabulü için 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekirken hiçbir oylamada bu sayıya ulaşılamadı. Böylece il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasını Parti Meclisi de onaylamış oldu. Ancak parti içi muhalefetin de Parti Meclisi'ndeki gücü ortaya çıkmış oldu.

Muş İl Başkanı Adanur'un itirazı için 31 kabul 30 ret, Mardin İl Başkanı Kılınçaslan'ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser oy çıktı. Böylece bu iki il başkanına dair oylamada "değişimci" olarak adlandırılan isimler salt çoğunluğu elde etmeyi başardı. Ancak gereken 40 oya ulaşamadı.

Ağrı İl Başkanı Aslan'ın itirazı için 30 kabul 31 ret, Kayseri İl Başkanı Özkan'ın itirazı için 28 kabul 33 ret oyu çıkarken Beykoz İlçe Başkanı Düzgün'ün görevden alma itirazı için ise 26 kabul 35 ret oyu ile oylama sonuçlandı.

Düzgün'ün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasının açık olduğu, İmamoğlu'na yakın bir isim olduğu biliniyordu. Bu nedenle bu görevden almaya dair oylamanın Parti Meclisi'nin İmamoğlu'na desteğini de yansıtacağı yorumları bir süredir yapılıyordu.

"Değişim" çağrıları yapan isimler her ne kadar 40 oya ulaşıp istediği kararı aldıramasa da Parti Meclisi'nde "azımsanmayacak" güçleri olduğu yorumunu yaptıkları da kaydedildi. Bazı oylamalarda salt çoğunluğa ulaşılmasının olası olağanüstü kurultay tartışmalarını da sıcak tutacağı belirtiliyor. Bu nedenle yerel seçimler öncesi Genel Merkez'in bir kurultay kararını gündeme taşımaması durumunda PM'de imza toplanarak olağanüstü kurultayın toplanmasının önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Özdağ eleştirileri

PM toplantısında, "değişim" isteyen ve bir araya gelen isimlere "hain", "etik dışı" gibi benzetmeler yapılmasının yanlış olduğu da dillendirildi. Toplantıda ağırlıklı olarak muhalif isimler Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaları gündeme taşıyarak eleştiriler getirdiği, yerel seçimlere giderken kamuoyuna değişime dair doğru mesajların verilememesi durumunda seçimde beklenen hedefe ulaşılamayacağı savunuldu. Özellikle Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi yapıldığı ortaya çıkan "gizli" protokolün hem parti içerisinde hem de ittifak ortaklarında bilinmemesinin bir kırılmaya yol açtığı ve seçmende bu durumun "güvensizlik" yarattığı ifade edildi.

"Zoom toplantısı"nda yer alan isimlerden PM üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da bu toplantıya gelen eleştirilere karşı, "Konuşulanların hangisi gizli, ihanet içeren cümleler. Hepimizin konuştuğu başlıklar yine partililerce değerlendirildi" yorumu yaptığı kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bu isimler için "şu anda disipline sevk edilmeyecekleri ancak toplantılara devam etmeleri durumunda sevk edilebileceklerine" dair sözleri de eleştirildi.

"Değişim" isteyen isimlerin bu değerlendirme toplantılarının katılımcıların da artırılarak devam edeceği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: DHA

"Koltuğa yapışmadım"

Parti Meclisi’nde mevcut Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin yanı sıra bazı üyelerin de son dönem Kılıçdaroğlu'nun hedef haline getirildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu söylediği öğrenildi. Değişimi yönetecek ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten üyeler, kurultayın toplanacağını ve kimsenin adaylığının engellenmediğini dillendirdi. Bazı parti yöneticileri de muhalif kanadın açıklamalarını eleştirilerek, "değişimden kastın ne olduğu hâlâ kamuoyuna anlatılamadı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmadığı söyleniyor ama hedef kim o zaman. Açık ve net olarak ne isteniyorsa söylenmeli" değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan bir üyenin de "Değişim isteyenler 20 yıldır bu partide görev alanlar, bu isimlerle mi değişim yapılacak" eleştirisi getirdiği belirtildi.

Toplantı sonunda bazı eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun "Ben bu koltuğa yapışmadım. CHP'de daha önce de genel başkan değişti, bunun yol yöntemleri bellidir. Bizim geleneklerimiz var. Kamuoyu ve basın önünde bu tartışmaların yapılmasını doğru bulmuyorum" mesajı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yerel seçimlere odaklanılmasının daha doğru olduğuna dair değerlendirmeler yaptığı da bildirildi.

Öte yandan CHP'den Erzincan milletvekili olarak seçilen Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu ve genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma kararı da PM'de kabul edildi. Sarıgül, bu karara ilişkin, sosyal medyadan "CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir" açıklaması yaptı.