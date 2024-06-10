İletişim Başkanlığı: Erdoğan Ayşe Ateş'le görüşecek

İletişim Başkanlığı kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek. Görüşmenin tam tarihi açıklanmadı.

Bu açıklama öncesinde ise Ayşe Ateş bugün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel tarafından ağırlandı. Ateş görüşme sonrasında yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl verdiği çaba sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sözü aldığını, fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sebebiyle görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi.

En son 10 gün önce Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi kendisiyle görüşeceğini söylediğini aktaran Ateş, ancak akabinde MHP'nin grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamaları nedeniyle buluşmanın iptal edildiğini belirtti. Ateş, Bahçeli'nin açıklamalarına atfen "Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek, öncelikle bizi karalamakla yine her zaman olduğu gibi iftira atmakla vatan millet düşmanlığı ile itham etti. Orada bir çağrıda bulundu, dedi ki: 'Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın'. Sanırım Devlet Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu, öyle düşünüyorum" dedi.

Ateş, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11 Haziran'da yapacağı görüşmede konunun gündeme gelmesini beklediğini açıkladı.

Özgür Özel'i duruşmaya davet etti

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinde Özel'e verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini, CHP kurmaylarını ve Özel'i 1 Temmuz'da duruşmaya davet ettiğini söyleyen Ateş, Özel'in de katılma sözü verdiğini ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmüştü Fotoğraf: DHA

Özel'in konuya insani bir şekilde yaklaştığını kaydeden Ateş, "Sinan'ın (Ateş) hayattayken Özgür Bey'in hakkında da Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel hakkında da CHP hakkında da zaman zaman ağır söylemleri oldu. Bunu da bilmelerine rağmen gerçekten bize çok büyük sahip çıktılar. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum o sebeple. Dost bildikleri düşman düşman bildikleri de dost oldu Sinan'ın, biz de bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" ifadelerini kullandı.

"Bir el yargının bileğini tutuyor"

Ayşe Ateş, davada 17 kişinin dosyalarının ayrıldığını, bunun anormal bir durum olduğunu belirterek sürecin uzatılmak istendiğini ifade etti. Hızlı bir şekilde bu dosya hakkında da dava açılıp iddianamenin hazırlanıp dosyaların birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Ateş, "Neticede ayrı bir olay yok ortada bir vaka var. Bir vakanın iki dosyasının olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bir şaibe var bir baskı var. Bu siyasi cinayetin üzerindeki bu baskı, bu el bileğini tutuyor yargının işlememesi için müdahale etmeye çalışıyorlar ancak böyle gitmeyecek" diye konuştu.

DW,ANKA/HS,JD

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