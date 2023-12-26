İklim Enstitüsü: Gezegenimiz için son savaş

Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü (PIK) Direktörü Johan Rockström, RBB Info radyosuna verdiği demeçte, "Son beş yılda iklim değişikliğinin daha sık inkar edilir olduğunu ve bilim düşmanlığının trend haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği konusundaki tartışmaların "biraz daha sertleştiğini" belirten Rockström, sosyal medyada iklim bilimine karşı cephe alındığında bunun paradoksal bir şekilde olumlu da olduğunu dile getirerek, "Bu aynı zamanda iklim krizinin artık yavaş yavaş topluma da ulaştığının ve petrol ve doğal gaz olmayan bir geleceğe doğru adım attığımız bir dönüm noktasında olduğumuzun kanıtı" dedi. Rockström "İklim ve gezegenimiz konusunda tabiri caizse son savaşımızı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya, Dubai'de düzenlenen 28'inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28), Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından temsil edilmişti Fotoğraf: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Dubai'de düzenlenen 28'inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28) petrol, doğal gaz ve kömürün küresel ekonominin temeli olmasına son verilmesi değil, bunun ne kadar hızlı yapılacağı tartışılmıştı. Bu durum kaçınılmaz olarak ülkeler arasında çıkar çatışmalarına neden oluyor.

Dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olan Almanya'nın iklim değişikliği tartışmalarında önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Rockström, ekonominin bel kemiğini ihracatın oluşturduğunu ve ihracatın da fosil yakıtlara bağımlı olduğunu ifade etti.

Johan Rockström, "Almanya gibi modern bir refah devletine sahip, istihdam güvencesi olan ve aynı zamanda dekarbonizasyon sürecini devam ettiren bir ülke ekonomik olarak gelişmeyi başardığında bu Endonezya, Hindistan, Brezilya ve diğer gelişmekte olan ülkelere çok güçlü bir sinyal gönderecektir" dedi.

epd / SSB,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?