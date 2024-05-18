İklim aktivistlerinin eylemi Münih havalimanını felç etti

Almanya'da iklim aktivistleri, düzenledikleri protesto eylemiyle Münih Havaalanı'nı kısa süreli kullanılamaz hale getirdi. Bir havaalanı sözcüsü, aktivistlerin Cumartesi sabahın erken saatlerinde bir çiti keserek piste girdiklerini ve kendilerini pist zeminine yapıştırdıklarını söyledi. Eylem nedeniyle havaalanının iniş ve kalkışlara iki saat boyunca tamamen kapalı kaldığı belirtildi. Yaklaşık 60 uçuşun iptal olduğu, 11 civarında uçuşun da başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

İniş ve kalkışlara ancak öğleden önce devam edilebildiği aktarıldı. Münih Polisi, sekiz aktivistin gözaltına alındığını, bunlardan altısının kendilerini piste sabitleyen aktivistler olduklarını duyurdu.

Eylem, Hamsin Yortusu nedeniyle Münih Havalimanı'ndaki uçuşların en yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Cuma'dan Pazar gününe kadar bu havalimanında 2 bin 860 uçuşun planlandığı ve yaklaşık 350 bin yolcunun beklendiği belirtildi.

"Hükümet insanları uçuşlara mahkum ediyor"

"Son nesil" adlı iklim aktivistleri grubu sosyal medya platformu X'te eylemi gösteren ve "Sorun bizim tatilimiz değil, sorun hükümet" yazılı bir afişin görüldüğü bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlardan birinde, demiryollarında mütemadiyen kısıntıya giden hükümetin uçuşları ise sübvanse ettiğine dikkat çekilerek, "Daha yoksul insanların masraflar nedeniyle uçuşları tercih edip, üstüne bir de bunun için utanması kabul edilemez. Bunun tek sorumlusu hükümettir" denildi.

Hükümetten cezai işlem çağrısı

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, eylemi kınadı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür suç teşkil eden eylemler hava trafiğini tehlikeye atıyor ve iklim korumaya zarar veriyor, zira yalnızca anlayışsızlık ve öfke uyandırıyorlar" ifadelerini kullandı. Eyleme yapılan hızlı polis müdahalesinden övgüyle bahseden Faeser, eylemcilerin kovuşturulması ve havalimanında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise bu eylemin meşru bir eylem olmadığını savunarak protestonun uçuş trafiğini hedef aldığını söyledi.

Hür Demokrat Partili (FDP) politikacı, bu olayın, hava güvenliğine yönelik yasal düzenlemenin sertleştirilmesi planlarının elzem olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Wissing, söz konusu düzenlemenin, bu tür eylemlerin yalnızca "kabahat" olarak değil, "suç" olarak değerlendirilmesinin ve iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının önünü açtığını ifade etti.

Havalimanları birliği ADV de bu tür eylemlere yönelik daha sert cezalar talep ediyor.

Reuters/SÖ,EC

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