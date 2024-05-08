İddianameye yazılmayan Ayşe Ateş'in ifadesi ortaya çıktı

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bir yıl önce savcılığa verdiği ifadede Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un adını verdiği anlaşıldı. Ateş, cinayetin faillerinden Tolgahan Demirbaş'ın eşine, arkadaşı üzerinden "Ocak onun kalemini kırdı" mesajı gönderdiğini açıkladı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayet iddianamesine girmeyen 17 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmayı kritik aşamaya getirdiğinde dosyadan el çektirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde alınan ifadede, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla Sinan Ateş'in hedef alınmaya başlandığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Ayşe Ateş, ifadesinde eşi Sinan Ateş'in 2019-2020 yıllarında 15 ay boyunca Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptığını anlattı. Eşinin daha önce de MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın 12 yıl danışmanlığını yaptığını anımsatan Ateş, "Rahmetli eşimin Ülkü Ocakları Başkanlığı öncesinde kimse ile bir husumeti bulunmamaktaydı. Ancak Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden sonra sürekli olarak FETÖ mensubiyeti olduğu, Ülkü Ocakları'na ihanet ettiği gibi kendisini itibarsızlaştırmaya, yalnızlaştırmaya, çocukluk yıllarından beri mensubu olup kendini adamış olduğu ülkücü camiadan dışlanması amaçlarına yönelik olarak söylentiler çıkarılıp haberler yapıldı" dedi.

"Yıldırım’ın talimatıyla aleyhinde haberler"

Bu haberlerin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından yaptırıldığını belirten Ateş, bu konuda Yıldırım'ın kontrolünde olduğunu söylediği ve genel başkan yardımcısı Kadir Ensar Ejder tarafından yönetilen Orhun Haber adlı internet sitesinde 4 Mart 2022 tarihinde yayımlanan "Bir ihanet ateşi" başlıklı bir haberi örnek gösterdi. İfadesi sırasında, eşi Sinan Ateş aleyhinde Ülkü Ocakları yöneticileri tarafından yapılan haber veya paylaşımları sunan Ayşe Ateş, buna ilişkin eşinin o dönem yaptığı suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini anlattı. Bu paylaşımlara erişim engeli de getirilmediğini ifade eden Ateş, "Savcılık tarafından yapılan soruşturmada suça konu paylaşımları yapan sitenin ve sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin tespitine dair bir araştırma dahi yapılmadan meçhul şüpheli üzerinden takipsizlik karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

"Ankara Ülkü Ocakları silahlı 4 kişi göndermiş"

Eşinin sosyal medya üzerinden "sürekli ve sistematik olarak" hedef gösterildiğini belirten Ateş, şöyle devam etti:

"10 Mart 2022 tarihinde Ankara Ülkü Ocakları’nın kullanımında bulunan 06 AT 2020 plakalı Volkswagen marka siyah araç ile eşimin kullandığı ofisin önüne dört kişinin geldiğini ve ofis binasının önünde beklediklerini eşim bana söylemişti." Ayşe Ateş, eşinin bu konuda arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e 10 Mart 2022 tarihinde WhatsApp uygulamasından ofis önünde bekleyen aracın resmini göndererek, "Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş" seklinde mesaj gönderdiğini kaydederek, bu mesajlaşmanın ekran görüntüsünü dosyaya sundu.

"Eşime destek verdiği için Çağrı Ünel'i tehdit ettiler"

Ayşe Ateş, Orhun Haber'de yayımlanan haberlerin ardından Ülkü Ocakları yöneticilerinin Sinan Ateş döneminde "Ocak Başkanlığı" yapan kişilerin aranarak eşini destekleyen paylaşımların kaldırılmasının istendiğini anlattı. Benzer paylaşımı yapan eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı tarafından arandığını ifade eden Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Çağrı Ünel'i arayarak eşime destek olmamasını, yaptığı paylaşımları kaldırmasını istemiş. Çağrı Ünel de paylaşımlarını kaldırmayacağını, rahmetli eşimin arkadaşı olduğunu, kendisinin de artık Ocak Başkanı olmadığını ve kendisine talimat veremeyeceklerini söylemiş. Ömer Şanlı da 'o halde bunun sonuçlarına katlanırsınız' şeklinde Ünel'i tehdit etmiş. Bu konuşmayı Ünel, rahmetli eşimi benim yanımda olduğu sırada telefonla arayarak kendisine bu şekilde iletmişti. Eşim de 'bunlar iyice azıttılar, dur durak bilmiyorlar, aman kardeşim kendinize dikkat edin, Allah korusun' seklinde uyararak kendisine dikkat etmesini tembihlemişti."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir dönem Ülkü Ocakları başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş Fotoğraf: Privat

"Çağrı Ünel'e saldırı Yıldırım’ın talimatıyla yapıldı"

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Mersin'de Çağrı Ünel'e Adana ve Osmaniye Ülkü Ocakları mensubu 10 kişi tarafından bıçaklarla ve sopalarla saldırı düzenlendiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ünel kendisine yapılan saldırı ile oluşan arbede sırasında kendini savunmak üzere silahını kullanmış ve olay yerinde Emrullah Kaplan isimli Kadirli Ülkü Ocakları mensubu olduğunu öğrendiğimiz bir genç hayatını kaybetmiş. Rahmetli eşim ve Ünel arasında geçen bu konuşmalar ve Ünel'e Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticileri tarafından eşim hakkında yapılan baskı ve tehditlerin ayrıntıları hususunda Ünel'in ifadesine başvurulmasını istiyorum. Ünel'e yapılan bu saldırının Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatı ile yapıldığı aşikârdır."

"Ahmet Yiğit Yıldırım tehdit etti"

Ayşe Ateş, Mersin'deki saldırıdan sonra Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yaptığı basın açıklamasında eşini, "Bu alçak saldırıyı azmettirip destek olan tüm odaklardan hukuki süreci de yakından takip ederek her türlü hesabi en ağır şekilde soracağız..." şeklinde tehdit ettiğini söyledi. Eşi ile arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir arasında Ünel'e yönelik saldırıdan bir gün sonra 16 Mart 2022'de gerçekleşen konuşmayı da savcıya sunan Ayşe Ateş’in sunduğu yazışmalara göre ikili arasındaki konuşmada Sinan Ateş, Özdemir'e şunları söylüyor: "Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi, sürekli geriyorlar ortamı, sağa sola haber yolluyorlar, arıyorlar bilmem ne. Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor, yeni insanlar ölsün istiyorlar." Ömer Çağrı Özdemir de, Sinan Ateş'e cevaben "Orası öyle, Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar, Cahit'e de ekip yollamışlar, Mersin'de olan Bursa'da olursa, Allah korusun..." diyor.

Ayşe Ateş, Mersin'de Çağrı Ünel'e saldırının Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ülkü Ocaklar Genel Başkan Yardımcıları Deniz Güzelay ve Kadir Ensar Ejdertarafından planlandığını belirterek, buna ilişkin eşinin yaptığı yazışmayı da savcıya verdi.

Demirbaş "Ocak onun kalemini kırdı" demiş

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde azmettirici olarak gösterilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın, Sinan Ateş'in arkadaşı Haluk Türk'e giderek, kendini Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un elçi olarak gönderdiğini söylediği ortaya çıktı. Ayşe Ateş, Demirbaş'ın eşinin arkadaşına, "Sinan Ateş'in yanında durma abi, Ocak onun kalemini kırdı, sen de zarar görme" dediğini aktardı.

"Olcay Kılavuz da soruşturmaya dahil edilmeli"

Ayşe Ateş, eşinin öldürüldüğü 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma kutlaması için X hesabından paylaştığı mesajın altına çoğunluğu Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyelerinden oluşan kişilerim tehdit mesajları yazdığını, ancak bu mesajların cinayetin ardından silindiğini ifadesine ekledi. Eşinin, şahsı aleyhindeki asılsız haberlerin Yıldırım ve Olcay Kılavuz tarafından kurgulandığını söylediğini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Tolgahan Demirbaş'ın Haluk Türk'e eşim hakkında söylemiş oldukları, eşimin Olcay Kılavuz hakkında bana ifade ettiği hususlar, eşimin 15 Mart 2022 tarihinde Mersin'de meydana gelen olaydan sonra kendisine gelen mesajlar, 16 Mart 2022 tarihinde Ömer Çağrı Özdemir isimli arkadaşına yönlendirmiş olduğu WhatsApp konuşmasında Olcay Kılavuz hakkında geçen ifadeler, Tolgahan Demirbaş isimli şahsın eşime düzenlenen suikasttan sonra Olcay Kılavuz isimli şahsın evinden gözaltına alınarak yakalanmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde Olcay Kılavuz isimli şahsın da esime gerçekleştirilen suikasta dahlinin olduğu kanaatindeyim. Olcay Kılavuz isimli şahsın da soruşturmaya dahil edilmesini ve eşimin öldürülmesi olayında dahlinin olup olmadığının ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep ediyorum."

"Tetikçiyi İstanbul'a götüren araç araştırılsın"

Ayşe Ateş, suikast sonrasında tetikçiyi İstanbul'a götüren ve Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in içinde bulunduğu "06 AT 5021" plakalı koruma tahsisli bir Audi marka aracın kimin adına kayıtlı olduğunun araştırılmasını da istedi.

Cinayette ortak noktanın Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz olduğunu savunan Ayşe Ateş, olayın planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği kaydetti.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?