İşte Pandora Papers'ın yıldızları

Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIF) ve medya ortaklarıyla çok sayıda siyasetçi, üst düzey kamu görevlisi ve iş insanının yanı sıra dünyaca ünlü yıldızların ve sporcuların da vergi ödemekten kaçındığını ortaya çıkardı. İşte Pandora Papers'a takılan bazı isimler:

Julio Iglesias

Müziğin efsane ismi Julio Iglesias'ın adı da sızdırılan belgelerde yer alıyor. Mal varlığının net değeri 936 milyon dolar olduğu tahmin edilen İspanyol şarkıcı ve söz yazarı, Britanya Virjin Adaları'nda 20'den fazla şirkete sahip.

Shakira

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın da adı Pandora Papers'ta yer alıyor. 2018'de Shakira'nın küresel müzik işini yönetmek için offshore şirketleri kullanması, İspanya'da bir vergi kaçakçılığı soruşturmasına yol açmıştı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve medya ortaklarının sorularını yanıtlayan Latin yıldızın avukatı, şarkıcının vergi avantajı sağlamadığını iddia etti.

Elton John

Mal varlığı 530 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen sanatçı Elton John, çeşitli işlerden elde ettiği gelirleri aktardığı Britanya Virjin Adaları merkezli bir düzineden fazla şirkete sahip. Aynı zamanda "Sir" ünvanına sahip olan Elton John, kendi şarkılarını yazmanın, kaydetmenin ve seslendirmenin yanı sıra "The Lion King" ve "Billy Elliot: The Musical" gibi sahne şovlarının müziklerini de yazdı. John'un bazı şirketlerinin isimleri, gişe rekorları kıran bu şovları yansıtıyor. WAB Lion King Ltd, HST Billy Elliot Ltd gibi. John'un avukatları, ICIJ'e yaptığı açıklamada, offshore şirketlerinin Birleşik Krallık'ta kurumlar vergisi ödediğini ve bunları vergi faturasını azaltmak için kullanmadığını savundu.

Ringo Starr

Servetinin toplam değeri yaklaşık 400 milyon dolar olan Ringo Starr'ın gayrimenkul satın almak için kurduğu iki firma ortaya çıktı. Pandora Papers sızıntıları, Starr'ın parasının yönetmek için Panama'da 5 adet tröst kullandığını gösteriyor. Starr'ın avukatları sorulara yanıt vermedi.

Claudia Schiffer

Pandora Papers, Pepsi, L'Oreal ve Victoria's Secret gibi firmaların reklamlarında da boy gösteren Alman top-model Claudia Schiffer'ın Britanya Virjin Adaları'nda en az altı şirketinin olduğunu gösteriyor. Sızan belgeler Schiffer'ın da yatırımlarını yönetmesi için bir tröst kullandığını ortaya koydu. ICIJ'in medya ortağı Süddeutsche Zeitung'un sorularını yanıtlayan Schiffer'ın avukatları, ünlü ismin yaşadığı ülke olan Birleşik Krallık'ın vergi mevzuatına uygun hareket ettiğini belirtti.

Roberto Mancini

Pandora Papers sızıntılarında yer alan yıldızların çoğu, futbolcu ve antrenörler de dahil olmak üzere spor dünyasından. Roberto Mancini, Euro 2020'yi kazanan İtalyan Milli Futbol Takımı'nı yönetti. 2009'dan 2012'ye kadar Manchester City'yi yöneten Mancini, Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirket aracılığıyla uçak aldı. Şirketi 2012 yılında kapattı.

Angel di Maria

Paris Saint-Germain'den yıllık 14,5 milyon dolar alan Arjantinli futbolcu, görüntü haklarını Panama'da kurduğu "Sunpex Corp. Inc." adlı bir firmaya sattı. Angel di Maria, böylelikle dünyanın farklı yerlerinde yaptığı reklam anlaşmaları sonucunda elde ettiği gelirlerin vergisinden kaçınmış oluyor.

Pep Guardiola

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da varlıklarını offshore firmalara taşımış isimler arasında.

Mario Vargas Llosa

Nobel ödüllü roman yazarı Mario Vargas Llosa, 2016'da sızan Panama Papers belgeleriyle offshore şirketlere sahip olduğu ifşa olduğunda iddiaları reddetmişti. Ancak Pandora Papers belgeleri, Vargas Llosa'nın yazılarından elde edilen telif haklarının yatırımını yapmak için Britanya Virjin Adaları'nda başka bir offshore şirketi daha kullandığını gösteriyor. Vargas Llosa'nın bir temsilcisi, El País gazetesine, yazarın yeni sızıntılarda geçen Melek Invest Ltd. adlı şirketin sahip olduğunu doğruladı, ancak bunun vergi makamlarına gerektiği gibi açıklandığını ve 2017'de asfiye edildiğini söyledi.

Serdar Vardar/Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe