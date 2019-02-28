IŞİD'den kaçan 62 bin sivil mülteci kampına akın etti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin doğusunda IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim bölgesinden kaçan 62 binden fazla insanın el-Hol mülteci kampına akın ettiğini bildirdi. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan kampa 5-7 Mart tarihleri arasında gelenlerin sayısını 5 bin 200 olarak açıklayan BM, önümüzdeki günlerde binlerce kişinin beklendiğini kaydetti. Kampın kapasitesinin üzerine çıktığını belirten BM'nin verilerine göre son gelenlerin yüzde 90'ını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Çocukların yüzde 23'ü 12 yaşın, yüzde 12'si ise 5 yaşın altında.

Söz konusu kampa gelen Suriyeli siviller, IŞİD'le çatışmaların sürdüğü Deyr ez Zor'a bağlı Bağuz'dan kaçanlar. ABD desteki milis gücü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) örgüte yönelik operasyonu haftlardır sürüyor. SDG Bağuz'un kontrolünü büyük ölçüe sağlasa da, sivillerin tahliyesi bitmediği için IŞİD'e karşı nihali harekat henüz gerçekleştirilemedi. Bağuz da halen binlerce sivil olabileceği tahmin ediliyor.

Bağuz'dan sivillerin tahliyesi SDG'nin gözetiminde devam ediyor.

IŞİD'le savaş bitti mi?

Bağuz, 2014 yılında Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı ele geçirerek "halifelik" ilan eden IŞİD'in direniş gösterdiği son yer.

ABD Başkanı Donald Trump geçen Aralık ayında IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerini geri çekme kararı aldığını ilan etmişti. Ancak karar o tarihten beri Amerikan yönetiminde tartışma yaratıyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel Perşembe günü yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı verilen savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu söylemişti. IŞİD'in kontrolündeki son bölgelerden çıkarılan örgüt üyelerinin radikalleşmiş bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyleyen Votel, "Büyük ölçüde dağılmış ve bölünmüş örgüte yönelik operasyonu sürdürmeye ihtiyacımız var" demişti.

Votel, Amerikan askerinin belirli bir tarihte Suriye'den çekme konusunda herhangi bir baskı olmadığını da vurgulamıştı.

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