 İçişleri: HDP il ve ilçe başkanları da dahil 718 kişi gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 15.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İçişleri: HDP il ve ilçe başkanları da dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK’ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi gözaltına alındı (Arşiv görüntü)

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi gözaltına alındı (Arşiv görüntü)

İçişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerine yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelindeki operasyonlar, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen operasyon sırasında PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşının öldürülmesinin ardından düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi. Açıklamada operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildiği” ifade edildi.

DHA,DW/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan PKK konusunda ne planlıyor?

Türkiye, Sincar’a operasyon düzenler mi? Bağdat ve Erbil ile müzakerelerin odağında hangi konular yer alıyor? Aynı dönemde HDP’ye artan baskı ne anlama geliyor? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi.  

Erdoğan’dan ABD’ye terörü destekleme suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak’taki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarda ABD’nin PKK, YPG ve PYD’ye destek verdiği suçlamasında bulundu.  

HDP Diyarbakır il eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır'da 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.  

Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başvsavcılığı PKK/KCK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.  

Benzer içerik

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan

Yorum: Gara'dan sonra "1 Kasım" yeniden mi? 15.02.2021

Gara’dan gelen cenazeler, Türkiye’de siyasetin havasını sertleştirdi. İktidarın ölümleri muhalefete fatura etmesinin arkasında ne var? Bülent Mumay’ın yorumu.

Türkei Malatya | Gouverneur Aydın Baruş währemd Pressekonferenz zu Luftangriffen gegen die PKK

Gara'da hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliği belli oldu 14.02.2021

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da hayatını kaybeden çoğu güvenlik görevlisi 13 kişiden 10'unun kimliğinin belirlendiğini söyledi. Baruş, bu kişilerin "yakından ateş edilerek" öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Türkische und deutsche Fahnen

Alman Hükümeti: “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz” 15.02.2021

Almanya öldürülen Türk vatandaşları için başsağlığı diledi, “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz” açıklamasını yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi gözaltına alındı (Arşiv görüntü)

İçişleri: HDP il ve ilçe başkanları da dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK’ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  