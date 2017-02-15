İçişleri Bakanı'ndan entegrasyon politikalarına eleştiri

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen cuma günü Würzburg kentinde üç kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyla ilgili olarak ülkedeki entegrasyon uygulamalarını eleştirdi.

Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Seehofer, "Genç bir adam altı yıl boyunca bir evsizler yurdunda yaşıyor ve kimse bakıp ilgilenmiyorsa uyguladığımız politikadan memnun olmam mümkün değil" dedi. Olayda kendini en çok meşgul eden konunun, Almanya'da yasal bir şekilde bulunan 24 yaşındaki birinin nasıl olup da altı yıl sonrasında hala bir evsizler yurdunda yaşadığı sorusu olduğunu belirten Seehofer, federal hükümet ve eyaletler düzleminde entegrasyon çabalarının güçlendirilmesinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Saldırının arka planının henüz tam olarak aydınlatılamadığını belirten Seehofer, "Failin İslamcı görüşlere sahip olduğuna dair elimizde bulgular var. Ek olarak psikolojik sorunlar da bulunuyor" diye konuştu.

Üç ölü, yedi yaralı

24 yaşındaki Somalili zanlı cuma günü bir alışveriş merkezinden aldığı bıçakla şehir merkezinde yayalara gelişigüzel saldırmış, üç kişi yaşamını yitirirken beşi ağır, yedi kişi yaralanmıştı. Zanlının 2015'te Almanya'ya geldiği, iltica başvurusunun 2016 yılında reddedilmesinin ardından ülkede geçici koruma statüsüyle bulunduğu bildirildi. Zanlının saldırı öncesinde de agresif davranışları nedeniyle poliste kaydının bulunduğu ve psikiyatriye sevk edilmiş olduğu açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, zanlının olay yerinde iki kez "Allahu ekber" diye bağırdığını bildirmiş, polis tarafından bacağından vurulduktan sonra götürüldüğü hastanede verdiği ifadede de olayı "benim cihadım" diye nitelendirdiği kaydedilmişti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya'da aşırılıkçılık ve terörizm tehdidine de dikkat çekerek İslamcılar, sağ ve sol aşırılıkçılar gibi çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini belirten Seehofer, "Bir alarm halindeyiz. Güvenliğimiz ve demokrasimiz çok yönlü tehdit altında" diye konuştu.

dpa,epd / BK,ET

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