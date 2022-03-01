Hulusi Akar'dan Montrö uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö'nün aşındırılmasının kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Rusya tarafından Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan bu harekatı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor ve görüyoruz. Başta insani yardım olmak üzere buradaki insani dramın son bulması için bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Tüm taraflar Montrö'ye uymalı"

Türk Boğazlarından geçişlerle ilgili Montrö statüsünün yıllardan beri başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Akar, Montrö'nün aşındırılması ve statükonun bozulmasının kimseye yarar sağlamayacağına vurgu yaptı.

Hulusi Akar

Bütün tarafların Montrö ve Montrö'nün getirdiği kurallara uyması gerektiğini belirten Akar, "sorunların bir an önce barışçıl yöntemler ve diplomatik yollarla çözülmesi ve bölgede sulhun, sükunun yeniden hakim olması" için çalıştıklarını kaydetti.

Karadeniz'in bir rekabet alanına dönüşmemesi uyarısı da yapan Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülke olduğunu hatırlattı.

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'daki Rus askeri harekatı için ilk kez "savaş" kelimesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada "Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, biz onu değerlendirdik. Görülüyor ki artık bu bir savaşa dönüştü. Resmen savaş hali var" diye konuşmuştu.

DW / BK,ET

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