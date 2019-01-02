 HTŞ ile ÖSO arasındaki çatışmalarda 97 ölü | DÜNYA | DW | 03.01.2019

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DÜNYA

HTŞ ile ÖSO arasındaki çatışmalarda 97 ölü

Suriye'nin İdlib ve Hama kırsalında El Kaide bağlantılı HTŞ ile Türkiye destekli ÖSO arasında üç gündür devam eden çatışmalarda toplam ölü sayısı 97'ye ulaştı. HTŞ'nin İdlib'in güneyinde 11 köyü ele geçirdiği bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi savaşçıları

Ulusal Kurtuluş Cephesi savaşçıları

Suriye'nin kuzeybatısında üç gündür süren çatışmalarda ölü sayısı 97'ye ulaştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) bünyesindeki gruplar arasındaki çatışmalar Halep ve İdlib'den Hama kırsalına sıçradı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir UKC mensubu, HTŞ'ye kaybedilen toprakları ele geçirmek için karşı saldırı başlattıklarını, şiddetli çatışmalar nedeniyle grup saflarında "üst seviye alarm" ilan edildiğini bildirdi.

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İdlib kırsalında El Kaide bağlantılı HTŞ ile Türkiye destekli Nureddin Zengi Hareketi arasında yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi öldü. HTŞ'nin Türkiye sınırı yakınındaki Darut İzze kasabasını ele geçirdiği belirtiliyor. (02.01.2019)

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın desteği ile bir süre daha iktidarda kalacağını ancak ülkede kalıcı barışa ulaşılması için Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. (03.01.2019)

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından da bölgedeki Kürtlere desteğin süreceğini söyledi. Trump'ın Türkiye'ye Suriye'de bir tampon bölge oluşturma güvencesi de verdiği belirtildi. (02.01.2019)

Suriye'de en düşük can kaybının 2018'de yaşandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 2018'de 19 binden fazla insan öldü. Ölenlerin bin 437'sini çocuklar oluşturuyor. (31.12.2018)

2018 yılı Mayıs ayında kurulan ve İdlib çevresindeki çeşitli silahlı grupları bünyesinde barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bileşenleri arasında yer alıyor.

Son üç günde UKC'nin İdlib kırsalındaki 11 köyün kontrolünü HTŞ'ye kaybettiğini aktaran Gözlemevi ise, çatışmalarda HTŞ tarafında 49, UKC tarafında da 40 savaşçının öldüğünü açıkladı. Ayrıca aralarında üç çocuğun bulunduğu sekiz sivil de hayatını kaybetti.

"Çatışmaları HTŞ başlattı"

Haber ajansı dpa'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre çatışmalar, İdlib kırsalında konuşlu Nureddin Zengi Hareketi'ne bağlı unsurların Menbiç bölgesine kaydırılması sonrası HTŞ'nin durumdan faydalanmak istemesi sonrası başlamıştı.

Çatışmalarla ilgili olarak dün bir açıklama yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Türkiye ve Rusya'nın İdlib kırsalında örgütü zora sokacak bir uzlaşıya varmasından endişelenen HTŞ'nin, ÖSO'nun Afrin ile İdlib kırsalı arasındaki bağlantısını kesmeyi hedeflediğini öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Suriye'de bulunan yaklaşık 2 bin askerini çekeceğini açıklaması sonrasında, ÖSO'ya destek veren Türkiye ile Şam yönetimine destek veren Rusya sahada koordinasyonu arttırma konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetti. 2018 ise yaklaşık 20 bin ölü ile savaşın başından bu yana en az kaybın yaşandığı yıl olarak kayda geçti.

DW,dpa/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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