HRW'nin yıllık raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri

Dünyada insan haklarının durumunu mercek altına alan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch - HRW) 2018 Dünya Raporu'nda dünyada otoriter sağ popülist politikacıların artışına dikkat çekiyor. Örgütün İcra Direktörü Kenneth Roth tarafından kaleme alınan raporun içeriğine ilişkin makalede Türkiye "popülist ve otokratlar bir boşluğu dolduruyor" başlığı altında Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Çin ile birlikte ele alınıyor.

"İçeride direnişin baskıya uğradığı ve uluslararası ilginin var olmadığı yerlerde, popülist ve haklar karşıtı güçler başarı kazandı" denilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örnek gösteriliyor.

Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'deki demokratik sistemi kişisel dokunulmazlığıyla büyük ölçüde zayıflatırken Avrupa Birliği'nin ise sığınmacıların Avrupa'ya kaçışını önlemek için Türkiye'nin yardımını almaya odaklandığı" belirtiliyor.

100'den fazla ülkedeki durum

100'dan fazla ülkenin incelendiği raporda Mısır Devlet Başkanı Abdül Fattah El Sisi'nin ABD ve AB'nin müdehalesi olmadan ülkedeki muhalefeti bastırdığı belirtilirken, Yemen'de neredeyse dört yıldır devam eden iç savaşta Suudi Arabistan destekli merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milislerinin çarpışması sonucu ülkede insani bir kriz yaşanması konusunda batının sessiz kaldığına dikkat çekiliyor.

Suudi Arabistan'da muhaliflere karşı sert tutumun odak noktası olduğu raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ülkeye eleştirilerin arttığı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesindeki muhalefeti bastırmasının Suriye ve Ukrayna'ya odaklanan yabancı devletler tarafından fazla dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Venezuela'da ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tekrar seçilmesi ile sonuçlanan Mayıs ayındaki seçimlerin adil ve özgür olmadığı eleştirisi getiriliyor. Ülkede hükümeti denetleyecek bağımsız kurumların eksikliğine dikkat çekiliyor.

Raporda baskıcı hükümetlerin ülkelerindeki eylemlerine uluslararası tepki almadıklarında hak savunucusu uluslararası kurumları engellemek ve manipüle etmek konusunda daha da cesaretlendirdiği belirtiliyor.

DW/SSB,BÖ

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