 HRW: Pekin Olimpiyatları diplomatik düzeyde boykot edilmeli | DÜNYA | DW | 13.01.2022

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DÜNYA

HRW: Pekin Olimpiyatları diplomatik düzeyde boykot edilmeli

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Pekin Olimpiyatlarını Sincan'daki zulmün üstünü örtmek için kullandığını söyledi ve ülkelere "diplomatik boykot" çağrısında bulundu.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Perşembe günü yayınlanan yıllık insan hakları raporunda, dünya genelinde demokratik yapılara yönelik tehditlere odaklandı.

Örgütün Genel Direktörü Kenneth Roth, bugün yayınlanan yıllık rapor öncesinde AFP'ye verdiği mülakatta, Çin'in Şubat ayında yapılacak kış olimpiyatlarını kullanarak "korkunç" insan hakları sicilinin üzerini örttüğünü söyledi ve ülkelerden Pekin Olimpiyatlarına karşı diplomatik boykot çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık ve Kanada, Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur azınlığa karşı muamelesini de kapsayan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Şubat'ta başlayacak olimpiyatlara diplomatik boykot ilan ettiklerini duyurmuştu.

Roth, diğer ülkelerden de olimpiyatlara yüksek düzey yetkililerini göndermekten kaçınmasını istedi. Roth ancak bu şekilde bölgedeki "kitlesel zulme" ve Çin'in Hong Kong'da temel özgürlükleri kısıtlamasına dikkat çekilmesinin mümkün olacağını söyledi.

"Zulmü sporla kapatıyor"

Kenneth Roth

Kenneth Roth

 

Roth, "Çin hükümeti, Pekin Olimpiyatlarını zulmünü sporla kapatmak için kullanıyor" dedi. Roth, sporculara boykot çağrısı yapmadığını ancak ülkelerin "her şey normalmiş gibi yapmaması gerektiğini" söyledi. "Asgari olarak uluslararası toplum, olimpiyatların diplomatik boykotuna katılmalı" dedi. Direktör ayrıca olimpiyatın sponsorlarının da bu noktada bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi ve olanları aklamak yerine Sincan’da yaşananların üzerine dikkat çekmeleri gerektiğini belirtti.

Roth şirketlerin de yaşananlara karşı koymasının bir ahlaki zorunluluk olduğunun altını çizdi. "Çin hükümetinin baskılarını meşrulaştırmaktan kaçınmak için her şirket elinden geleni yapmalıdır" ifadelerini kullanan Roth, Tesla'nın bölgede bayii açmaya karar vermesinin de "tamamen duyarsızlık" olduğunu söyledi.

Kenneth Roth, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet'in yakında Sincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin yayınlayacağı raporun, ülkelerin ses çıkarmak için oluşturacakları geniş bir koalisyona ilham olacağından umutlu olduğunu söyledi. Olimpiyatların açılış törenine katılmayı planlayan BM Sekreteri Antonio Guterres'in konuya ilişkin sessizliğini ve Çin hükümetini eleştirmemesini de "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

"Biden sesini kaybetmiş görünüyor"

Örgüt aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ı ve diğer Batılı liderleri demokrasiyi güçlü bir şekilde savunmadıkları ve iklim krizi ile pandeminin yarattığı sorunlarla baş etmede yetersiz kaldıkları için eleştirdi.

Roth raporda, Biden'ın Ocak 2021'de göreve geldiğinde "dış politikada insan haklarını merkeze koyma" vaatleri olduğunu ancak Mısır'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve İsrail'e silah satışına devam ettiğini belirtti. Biden'ın önemli zirve görüşmelerinde konu ciddi insan hakları ihlallerini kınamaya geldiğinde "sesini kaybetmiş göründüğünü" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ismini vererek, "Diğer Batı liderleri de demokrasiyi savunma konusunda aynı zayıflığı gösteriyor" dedi.

"Almanya bölgedeki durumu yanlış değerlendirdi"

Örgüt, söz konusu raporda ayrıca Almanya'nın Afganistan'dan çekilirken ülkedeki sivillere gösterdiği muameleyi de eleştirdi. "Almanya,insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve orada çalışanların, askerlerin geri çekilmesinden önce ülkeden ayrılmaları gerektiğini göz ardı etti" dedi. Hükümet görevlilerinin sorumluluğu birbirlerine attığı, bölgedeki durumu yanlış değerlendirdiği ve birçok Afganın hayatını tehlikeye soktuğu ifade edildi. Son verilere göre, 20 bin Afgan hâlâ Almanya'ya gelebilmek için bekliyor.

AFP, rtr, dpa / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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