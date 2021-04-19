Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı belli oldu

Bir süredir Almanya Başbakanlığı için ortak aday konusunda uzlaşı arayışında olan Hristiyan Birlik (CDU / CSU) partileri cephesinden beklenen açıklama geldi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, adaylığını geri çektiğini açıkladı. Rakibi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Armin Laschet'in adaylığını kabul ettiğini ifade eden Söder, "Verdiğim söz hala geçerli" diye konuştu.

Pazartesi günü düzenlenen olağanüstü çevrimiçi toplantı öncesi Söder, başbakan adaylığı konusunda kararı CDU'ya bıraktığını açıklamış ve "CSU da, ben de karara saygı duyacağım" demişti.

Böylece 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde CDU ve CSU'nun ortak adayı olarak Armin Laschet başbakanlık için yarışacak.

Markus Söder, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun yönetim kurulu yaklaşık altı saat süren görüşmelerin ardından sabaha karşı parti lideri Laschet'in başbakan adaylığına desteğini açıklamıştı.

Toplantıda yapılan gizli oylamada, seçme hakkı olan 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı. Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kalmıştı.

Oylama sonucunun Laschet'e desteğin yüzde 77,5, Söder'in adaylığına desteğin ise yüzde 22,5 olduğunu gösterdiği belirtilmişti.

DW,dpa,rtr/SÖ,TY

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