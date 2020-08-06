Hozan Cane serbest bırakıldı

Türkiye'de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki yıldır da cezaevinde bulunan ses sanatçısı Hozan Cane'nin avukatı müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Cane'nin avukatı Nevroz Akalan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Cane'nin Bakırköy'de tutulduğu cezaevinden Çarşamba akşamı ayrıldığını söyledi. Ancak müvekkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu vurgulayan Akalan, mahkemenin Cane'nin uzun tutukluluk halinin orantısız olduğu savunmasını kabul ederek serbest bırakılmasını onayladığını aktardı.

Cane'nin davası 20 Ekim'de Edirne'de görülmeye devam edecek.

2018'de 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Hozan Cane adıyla tanınan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnac, 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce Edirne'de gözaltına alınmış, Kasım 2018'de de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hozan Cane'nin avukatı karara temyiz başvurusunda bulunmuş, temyiz incelemesi sonucunda mahkeme Ağustos ayında Cane'nin "örgüt üyesi" olduğuna dair suçlamayı kesinleştiren açık ve net kanıtlar görülemediğine hükmetmişti. Savcılık, Cane'ye yönelik iddialarını sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dayandırmıştı.

Alman vatandaşı olan Hozan Cane'nin durumuyla ilgili olarak Alman hükümeti uzun süredir diplomatik çözüm bulmak için çaba harcıyordu. Cane'yi ziyaret amacıyla Türkiye'ye giden kızı Gönül Örs de yine terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanması amacıyla yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Örs'ün davası da bugün görülmeye devam edilecek.

dpa/ SSB, HS

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