 Hozan Cane serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 01.10.2020

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TÜRKİYE

Hozan Cane serbest bırakıldı

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane'nin 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Hozan Cane

Hozan Cane

Türkiye'de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki yıldır da cezaevinde bulunan ses sanatçısı Hozan Cane'nin avukatı müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Cane'nin avukatı Nevroz Akalan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Cane'nin Bakırköy'de tutulduğu cezaevinden Çarşamba akşamı ayrıldığını söyledi. Ancak müvekkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu vurgulayan Akalan, mahkemenin Cane'nin uzun tutukluluk halinin orantısız olduğu savunmasını kabul ederek serbest bırakılmasını onayladığını aktardı.

Cane'nin davası 20 Ekim'de Edirne'de görülmeye devam edecek.

2018'de 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Hozan Cane adıyla tanınan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnac, 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce Edirne'de gözaltına alınmış, Kasım 2018'de de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hozan Cane'nin avukatı karara temyiz başvurusunda bulunmuş, temyiz incelemesi sonucunda mahkeme Ağustos ayında Cane'nin "örgüt üyesi" olduğuna dair suçlamayı kesinleştiren açık ve net kanıtlar görülemediğine hükmetmişti. Savcılık, Cane'ye yönelik iddialarını sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dayandırmıştı.

Alman vatandaşı olan Hozan Cane'nin durumuyla ilgili olarak Alman hükümeti uzun süredir diplomatik çözüm bulmak için çaba harcıyordu. Cane'yi ziyaret amacıyla Türkiye'ye giden kızı Gönül Örs de yine terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanması amacıyla yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Örs'ün davası da bugün görülmeye devam edilecek.

dpa/ SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Hozan Cane tutuklu kalmaya devam edecek

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane'nin davası bugün yeniden görüldü. Mahkeme duruşmayı 3 Eylül tarihine erteledi.  

Alman vatandaşı Hozan Cane’nin kızına ev hapsi

Türkiye’de terör suçlaması ile hapis cezası alan Hozan Cane’nin cezaevinde bulunan kızı Gönül Örs ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Türk ve Alman vatandaşı Örs, “terör örgütüne üyelik” ile suçlanıyor.  

Hozan Cane'ye Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Türkiye’de terör suçlamasıyla tutuklu olan Kürt kökenli Alman vatandaşı Hozan Cane bu kez de "Cumhurbaşkanı’na hakaretten" 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

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