Hong Kong'daki ölüm protestoları alevlendirdi

Hong Kong'da Chow Tsz-lok adlı üniversite öğrencisinin gösteriler esnasında yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında protestolar yeniden alevlendi. 22 yaşındaki bilgisayar mühendisliği öğrencisinin tam olarak nasıl düştüğü henüz aydınlığa kavuşmadı ancak olaydan polisi sorumlu tutan göstericiler cuma günü tekrar sokaklara çıktı. Sokakları işgal eden protestoculardan bazıları intikam sloganı atarken, bazıları da polise katiller diye bağırdı. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Göstericiler polise taş attı, polis de göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Chow Tsz-lok'un pazartesi günü düzenlenen gösteriler esnasında bir otoparktan düştüğü belirtiliyor. South China Morning Post öğrencinin otoparkın üçüncü katından ikinci katına düştüğünü yazdı. Hong Kong medyasında yer alan bazı haberlerde de öğrencinin polis müdahalesinden kaçmak isterken düştüğü ifade edildi. Polis ise düşmenin gazla müdahale edilen noktadan 120 metre uzaklıkta olduğunu duyurdu. Başından ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede beş gün komada kaldıktan sonra cuma günü hayatını kaybetti.

Hong Kong'da ölen üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok için düzenlenen bir tören

Öte yandan Hong Kong'da polis cumartesi günü demokrasi yanlısı üç milletvekilini gözaltına aldı. Milletvekillerinin Hong Kong parlamentosunda bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor. Dört milletvekili de polis karakoluna ifade vermek üzere çağrıldı. Söz konusu milletvekillerinin geçen mayıs ayındaki tartışmalı yasa teklifinin görüşmeleri sırasında çıkan kargaşada yer aldıkları ileri sürülüyor. Rafa kaldırılan yasa değişikliği Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşların Çin makamlarına teslim edilmesini öngörüyordu.

Protestolar Haziran ayında başladı

Hong Kong'da gösteriler 9 Haziran'dan beri sürüyor. Polisin zaman zaman gerçek mermi de kullandığı gösterilerde şimdiye kadar en az iki gösterici bu mermiler sonucu yaralandı ancak şimdiye kadar polis şiddetine bağlı olarak ölüm meydana gelmedi.

Hong Kong'da göstericiler eski Britanya sömürgesi olan bölgede Çin'in nüfuzunu artırmasına karşı çıkıyor. 1997 yılında Britanya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri verdiği Hong Kong "tek ülke, iki sistem” parolasıyla ve özerk yönetimle yönetiliyor. Yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığı Hong Kong'da vatandaşlar Çin egemenliği altında olmakla birlikte ifade ve toplanma özgürlüğü gibi ülkenin geri kalanından daha fazla haklara sahip.

dpa / EC, BW

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