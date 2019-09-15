 Hong Kong′da tansiyon yüksek | DÜNYA | DW | 22.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hong Kong'da tansiyon yüksek

Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericiler alışveriş merkezini işgal ederken bir grup eylemci metro istasyonunda çevreye zarar verdi. Olaylara müdahale eden polis göstericilerin havalimanını işgal girişimine engel oldu.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Dört aydır hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'da göstericiler bir metro istasyonunda çevreye saldırdı. Güvenlik kameralarını ve bilet turnikelerini çekiçle kıran eylemcilere polis müdahale etti, iki taraf arasında çatışma yaşandı. Polis bir alışveriş merkezinin girişiyle bağlantılı olan metro istasyonunu kapatarak çevresinde önlem aldı.

Olaylar göstericilerin alışveriş merkezini işgal girişimiyle başladı. Alışveriş merkezinin katlarında ve meydanında toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı göstericiler de origami adı verilen kağıt katlama sanatıyla tepkilerini ifade etti. Daha sonra bir grup göstericinin bir hükümet binasında indirdikleri Çin bayrağını alışveriş merkezinde gezdirmesi ve metro istasyonuna saldırmasıyla olaylar yaşandı. Polis müdahalesinden önce yüzleri maskeli bir grubun metro istasyonunda çevreye saldırdığı görüntüler medyaya yansıdı.

Önerdiğimiz linkler

Hong Kong’da bir grup protestocu eskiden sömürgesi oldukları İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu önünde gösteri düzenleyerek destek istedi. (15.09.2019)

Hong Kong'daki eylemlerde tansiyon yükseldi. Gösteriye izin vermeyen polis, eylemcilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. (31.08.2019)

Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerin önde gelen isimlerinden, "Şemsiye Devrimi" hareketinin lideri Joshua Wong serbest bırakıldı. Wong bugün gözaltına alınmıştı. (30.08.2019)

Havalimanını işgal girişimi engellendi

Diğer yandan bir grup protestocunun havalimanına girme çabası ise polis tarafından engellendi. Yetkililer eylemcileri ulaşımının önünü kesmek için havalimanına giden toplu taşıma araçlarının seferlerini azalttı. Havalimanına giden yollardaki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı daha önce de pek çok kez eylemcilerin işgal girişimlerine sahne olmuştu.

Tren istasyonuna molotoflu saldırı

Ülkede son günlerde polisle göstericler arasında şiddetin dozu tırmanmış durumda. Cumartesi akşamı da binlerce kişinin katıldığı gösteride bazı eylemciler bir tren istasyonuna molotof kokteyli atmış, polis saldırganlara biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

"Tasarı geri çekilecek"

Çin'e bağlı olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haziran ayından beri süren protestolar, suçluların Pekin yönetimine iadesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Tasarı siyasi suçları kapsamıyor ancak yaklaşık 7 buçuk milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargılamaya ve işkenceye maruz kalacağından endişeleniyor. Yasanın Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasına imkan sağlayacağı savunuluyor. Tepkiler üzerine Hong Kong yönetimi tasarıyı önce durdurmuş daha sonra da tamamen geri çekeceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

AFP, rtr, AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Hongkong Proteste

Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi 15.09.2019

Hong Kong’da bir grup protestocu eskiden sömürgesi oldukları İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu önünde gösteri düzenleyerek destek istedi.

Deutschland | Hongkong-Aktivist Joshua Wong mit Außenminister Heiko Maas

Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi 10.09.2019

Pekin Yönetimi, Almanya’nın Hong Konglu aktivist Wong’u ağırlamasına "egemenliğe saygısızlık, içişlerine müdahale" sözleriyle sert tepki gösterdi. Berlin ise düşünce özgürlüğü vurgusuyla eleştirileri reddetti.

Symbolbild Deutschland China Flaggen

Berlin-Pekin hattındaki Hong Kong gerilimi tırmanıyor 11.09.2019

Pekin Yönetimi, Hong Konglu aktivist Wong'u ağırlaması nedeniyle Alman büyükelçisini bakanlığa çağırarak Almanya'yı protesto etti. Başbakan Merkel ise Çin'e Hong Kong'da insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Airport Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AA/A.H. Yaman)

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda "Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  