 Hong Kong′da saldırgan gruba polisin müdahale etmemesi tepki yarattı | DÜNYA | DW | 22.07.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da saldırgan gruba polisin müdahale etmemesi tepki yarattı

Hong Kong’da metroda sopalarla insanlara saldıran yüzü maskeli bir gruba polisin müdahale etmemesi tepkilere yol açtı.

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Hong Kong'da pazar günkü protesto gösterileri sonrasında polisin metroda insanlara saldıran bir gruba müdahale etmemesi tepki yarattı. Hong Konglu tanınmış demokrasi aktivisti Nathan Law, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Polis ve Çinli çeteler Hong Kong'u yönetiyor. Her yerde vatandaşları dövüyor ve insanları tehdit etmeye çalışıyorlar. Çinli çeteler vatandaşlara saldırdığında, kolluk güçleri orada olmuyor. Hükümete yazıklar olsun.”

Grubun saldırısında yaralanan milletvekili Lam Cheuk Ting de polisi eleştirdi. Lam saldırıdan Çinli "Triad" adlı suç çetesini sorumlu tuttu.

Ne olmuştu?

Pazar günü Hong Kong'da suçluların iadesi ile ilgili tartışmalı yasa tasarısına karşı bir protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteri polisin belirlediği güzergâh içerisinde barışçıl bir biçimde tamamlandı. Ancak Çin’in Hong Kong’daki temsilciliği olan İrtibat Bürosu önüne gelen grup tarafından binanın duvarlarına yazılar yazıldı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin amblemine zarar verilirken binaya yumurta atıldı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Hongkong Auschreitungen bei Protesten

Gösteriler sonrasında Hong Kong'un kuzeyindeki Yuen Long metro istasyonunda beyaz tişört giymiş, yüzü maskeli bir grup metrodaki insanlara demir çubuk ve sopalarla saldırdı.

45 kişinin yaralandığı saldırıda 6 yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Görgü tanıkları saldırganların sadece protestocuları hedef almadığını, hamile bir kadın ve ayrıca kucağında çocuk olan bir kadının da saldırıya maruz kaldığını kaydediyor.

Saldırıya uğrayanlar yardım istedikleri halde polisin bir saat sonra olay yerine geldiğini belirtiyor. Polisin istasyon çevresindeki caddelerde bir süre daha durmaya devam eden beyaz tişörtlü saldırganları gözaltına almadığı kaydediliyor. Grubun daha sonra Çin plakalı araçlarla olay yerini terk ettikleri belirtiliyor. Saldırının düzenlendiği bölge Hong Kong ile Çin sınırında bulunuyor.

AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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