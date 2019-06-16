Hong Kong'da göstericilerin parlamentoyu işgaline Çin tepki gösterdi

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında protestocuların parlamentoyu basarak, bir süre işgal etmelerine Hong Kong Özerk Yönetimi ve Çin'den tepki geldi.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, protestocuların eylemini sert sözlerle eleştirdi. Lam, göstericilerin "Aşırı güç kullandıklarını" belirterek, eylemlerini kınadı. Lam, Salı sabahı düzenlediği basın toplantısında, "Bu ciddi şekilde kınamamız gereken bir durum, çünkü Hong Kong'da hiçbir şey hukukun üstünlüğünden daha önemli değildir" dedi. Başkan, olay çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Parlamento binasının camlarını kıran ve duvarlara sprey boya ile sloganlar yazan göstericiler, İngiltere sömürgesi iken kullanılan Hong Kong bayrağını meclis genel kurul salonundaki kürsüye astı. Meclis duvarlarında asılı bazı politikacıların portreleri de indirildi. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak parlamentodan çıkardı ancak protesto eylemleri dışarıda da devam etti.

Olaylardan sonra Çin hükümeti Hong Kong lideri Lam'a ve emniyet güçlerine destek mesajı verdi. Çin Devlet Konseyi'nin Hong Kong'dan sorumlu ofisinden yapılan açıklamada, Hong Kong makamlarının şiddete başvuran göstericilere yönelik soruşturma başlatmasını onayladığı belirtildi. Çin hükümetinden bir sözcü ise gösterileri, "hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan ağır yasadışı eylemler" olarak tanımlayarak "Hong Kong'un temel çıkarlarına aykırı" olarak nitelendirdi.

Trump göstericilere destek

ABD Başkanı Donald Trump ise göstericilere destek verdi. Protestoların amacının "demokrasiyi" getirmek olduğunu kaydeden Trump Çin'i kast ederek, “Maalesef, bazı devletler demokrasi istemiyor” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Çin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak Hong Kong'lular söz konusu tasarıya karşı çıkıyor. Haziran başından bu yana gerçekleşen protesto eylemlerine yüzbinlerce kişi katıldı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. Bir kadın gösterici balkondan düşerek öldü. Hong Kong hükümeti protestolara son vermek amacıyla yasa tasarısını askıya aldı. Ancak muhalefet tasarının askıya alınmasını değil, tamamen iptal edilmesini istiyor. Gösteriler, Pekin yanlısı bir tutum izleyen Hong Kong yönetimini de hedef alıyor.

DW,dpa /TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe