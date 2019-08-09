Hong Kong havalimanında göstericilere polis müdahalesi

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi Hong Kong'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis müdahalede bulundu. Hong Kong havalimanında beş gündür protesto düzenleyen hükümet karşıtı eylemcilerle polis arasında bugün kısa süreli bir arbede yaşandı.

Yerel saatle gece 11.00'den sonra onlarca polis memuru, havalimanındaki protestocuları dağıtma girişiminde bulundu. Protestocular ise kurdukları barikatla karşı koymaya çalıştı. Polis yaklaşık 15 dakika sonra geri çekildi.

AFP'nin haberine göre, polis olaylar sırasında yaralı bir kişiyi havalimanından çıkarabilmek için biber gazı kullandı.

Gece saatlerinde ise çok sayıda göstericinin havalimanını terk etti, polis de geri çekildi. Havalimanına uçakların yeniden iniş yapmaya başladığı bildirildi.

Havalimanında uçuşlara protesto engeli

Hong Kong havalimanında hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle bugün de uçak seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Hong Kong havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Hong Kong Havalimanı'ndaki tüm operasyonlar ciddi şekilde aksaklığa uğradı, tüm kalkışlar iptal edildi" denildi.

Açıklamada, yolcuların havalimanına gelmemesi, hâlihazırda havalimanında olanların ise en kısa sürede terminal binalarından ayrılması istendi. Yetkililer, havalimanına ulaşan uçakların inmesinde bir sorun yaşanmasını beklemediklerini belirtti.



Havalimanın açıklaması, demokratik reform talebiyle protesto düzenleyen binlerce kişinin hafta başından bu yana havalimanında toplanarak yolcuların terminallerdeki kalkış alanlarına ulaşmasını engellemesinin ardından geldi.

Havalimanındaki eylemcilerin bazıları, hafta sonundaki protestolarda gözünden yaralanan bir kadın göstericiyle dayanışma göstermek için tek gözünü bandajla kapattı.

Hong Kong havalimanında dün protestolar nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Trump: Umarım kimse yaralanmaz, kimse ölmez

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan istihbaratının bölgedeki gelişmelere ilişkin raporunu Twitter'dan kamuoyuna açıkladı. Trump, "İstihbaratımız, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına asker gönderdiğine dair bizi bilgilendirdi. Herkes sakin ve emniyette olmalı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Hong Kong’da devam eden protesto eylemlerine ilişkinse, “Umarım kimse yaralanmaz. Umarım kimse ölmez” dedi ve soruna barışçı yollarla çözüm bulunmasını dilediğini ifade etti.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

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