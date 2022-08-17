"Holokost" krizi: Abbas'tan yeni açıklama

Yahudi Soykırımı'yla ilgili sözleri Almanya ve İsrail'de büyük tepki gören Filistin lideri Mahmud Abbas, "Holokost'un tek olma özelliğini inkâr etme gibi bir niyet taşımadığını" söyledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Holokost'la ilgili sözlerinin tepki çekmesinin ardındanbu konuda yeni bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklama Filistin haber ajansı Wafa tarafından aktarılan Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini Yahudi Soykırımı ile karşılaştırmasının, "Holokost'un tek olma özelliğini inkâr etme gibi bir niyet taşımadığını" belirtti.

Yaptığı karşılaştırma hem Almanya hem de İsrail'de büyük tepki gören Abbas, İsrail'in bağımsızlığından beri geçen sürede Filistin halkının İsrail güçlerince maruz bırakıldığı "katliamlar ve suçlara" dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Filistin lideri, Holokost'u "modern insanlık tarihinin en çirkin suçu" olarak niteledi.

Abbas ne demişti?

Abbas dün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuları hedef alan terör saldırısının 50'nci yıldönümünde Filistinliler adına özür dileyip dilemeyeceğini soran bir gazeteciye verdiği yanıtta, "İsrail Filistin'de 1947'den beri 50 ayrı yerde 50 katliam gerçekleştirdi" ifadesini kullanmıştı. Abbas ardından da "50 katliam, 50 Holokost" diye eklemişti. "Geçmişi eşelemeye" gerek olmadığını belirten Abbas, "Lütfen barışa gelin, güvenliğe gelin. Sizinle bizim aramızda güven inşa edelim. Bu, başka şeyleri konuşmaktan evladır" demişti.

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Scholz'dan gecikmeli tepki

Abbas'ın bu ifadelerine basın toplantısında sözlü olarak herhangi bir karşılık vermeyen Scholz, daha sonra Alman basınına yaptığı açıklamada, Holokost dehşetinin önemsiz gibi gösterilmesinin, özellikle de Almanlar için "hoşgörülemez ve kabul edilemez" olduğunu söylemişti. Bu ifadelerini bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada da tekrarlayan Scholz, Abbas'ın "ağza alınmaz" sözlerinden dolayı "öfkelendiğini" ve Holokost'ta işlenen suçları inkâr etmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını belirtti.

Lapid: Hem ayıp hem de korkunç bir yalan

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Mahmud Abbas'ın Almanya topraklarındayken İsrail'i '50 Holokost' ile suçlaması, sadece ahlaki bir ayıp değil, aynı zamanda korkunç bir yalandır" demişti. "Holokost'ta, 1,5 milyonu çocuk, 6 milyon Yahudi öldürüldü" ifadesini kullanan Lapid, tarihin Abbas'ı "asla affetmeyeceğini" söylemişti.

AB'den de tepki geldi

Avrupa Komisyonu'nun antisemitizmle mücadeleden sorumlu başkan yardımcısı Margaritis Schinas da Abbas'ın açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Schinas, konuyla ilgili Twitter paylaşımında, "Holokost'un tahrifi tehlikelidir. Antisemitizmi besler ve demokrasi üzerinde aşındırıcı bir etkisi olur" dedi.

Scholz'a eleştiri

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise basın toplantısı sırasında Abbas'a yanıt vermeyen Scholz'u eleştirmişti. CDU lideri, Scholz'un Abbas'a "açık ve net" şekilde karşı çıkması ve basın toplantısını terk etmesini istemesi gerektiğini savunmuştu. Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Federal Meclis üyesi Armin Laschet de "Filistin lideri, Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuları hedef alan terör saldırısı için özür dileseydi, sempati toplayacaktı... Bunun yerine İsrail'i '50 Holokost' ile suçlamak, Almanya Başbakanlığında duyduğum en iğrenç konuşmaydı" demişti.

Almanya, "Holokost" tabirinin sadece Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Yahudilere uyguladığı soykırım için kullanılması gerektiği yönünde bir politika izliyor.

Münih'te 5 Eylül 1972'de Filistinli örgüt Kara Eylül tarafından düzenlenen saldırıda 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memuru hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/CÖ,JD