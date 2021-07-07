Hollandalı gazeteciye yönelik saldırıda neler biliniyor?

Gazeteci Peter Rudolf de Vries, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün akşam 19:30 sularında sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Mermilerden biri başına isabet etti. 64 yaşındaki gazetecinin hayati tehlikesi sürüyor. Hastaneye kaldırılan De Vries yaşam mücadelesi veriyor. Dört soruda saldırıyla ilgili bilinenler…

Saldırıyla ilgili hangi detaylar biliniyor?

De Telegraaf gazetesinin haberine göre Hollandalı gazeteci saldırıya uğramadan önce RTL Boulevard televizyon programında konuk olarak yer aldı. De Vries'in televizyon stüdyosundan ayrıldıktan sonra bir park yerine doğru koştuğu ve burada kendisine ateş açıldığı belirtiliyor. Dört ya da beş mermi kendisine isabet etti. De Vries'in yerde yaralı olarak yatarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Etraftakiler gazetecinin elini tutarak ambulansın gelmesini bekledi.

Peter Rudolf de Vries

Peter Rudolf de Vries kimdir?

De Vries Hollanda'nın suç konusundaki önde gelen araştırmacı gazetecilerinden ve davalarda sık sık mağdur ya da tanık sözcüsü olarak da yer alıyor. Televizyonlardaki talkshow programlarına da sık sık konuk olarak katılıyor. Gazeteci 1987 yılında bira üreticisi Freddy Heineken'in kaçırılması üzerine yazdığı çok satan kitapla uluslararası çapta ün kazandı. 2008 yılında da Natalee Holloway'in kaybolması üzerine yaptığı röportajlar sebebiyle Emmy Ödülü'ne layık görüldü. 2005 yılında o dönem 18 yaşında olan ABD vatandaşı genç kadın Venezuela yakınındaki Aruba adasında kayıplara karışmıştı. Holloway'in bir Hollanda vatandaşı tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Saldırı sonrası soruşturma ne durumda?

Emniyet Müdürü Frank Paauw, Leidschendam yakınlarında kaçış halindeki bir otomobilin durdurulduğunu ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahıslardan birinin saldırıyı düzenleyen kişi olduğu tahmin ediliyor. Üçüncü bir şüpheli de Amsterdam-Osten'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri bırakıldı. Polis halen gözaltında bulunan kişilerin 35 yaşındaki bir Polonya vatandaşı ile Rotterdam'da ikamet eden 21 yaşındaki bir şahıs olduğunu açıkladı. Tiel, Maurik ve Rotterdam'da yapılan ev baskınlarında da mühimmat ele geçirildi.

Saldırının arkasında yatan neden ne?

Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı Hollanda'daki organize suç örgütleriyle ilişkilendiriliyor. Gazeteci De Vries'in, Hollanda'nın bir dönem en çok aranan suçlusu olan Ridouan Taghi liderliğindeki suç örgütüne yönelik davada başlıca tanık olan Nabil B. ile yakın olduğu belirtiliyor. Taghi, Aralık 2019'da Dubai'de gözaltına alınmıştı. İki yıl önce Nabil B.'nin erkek kardeşi ve avukatı suikast sonucu öldürüldü. De Vries o dönem yaptığı açıklamada kendisinin de Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde yer aldığını söyledi.

DW/ EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe