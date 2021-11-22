Hollanda Başbakanı Rutte'den göstericilere: Ahmaklar

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yürürlüğe konan kısıtlamalar, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da protestolara neden oldu. Gösterilerde yer yer çatışmalar yaşanırken Hollanda, Belçika hükümetlerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nden şiddeti kınayan açıklamalar geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte şiddete başvuran göstericiler için "ahmaklar" ifadesini kullandı. Yaşananların "protesto kılıfı altında saf şiddet" olduğunu söyleyen Rutte, gösteri hakkını her zaman savunacağını ancak "ahmakların memnun olmadıkları bahanesiyle" güvenlik güçlerine şiddet uygulamasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Pazartesi günü yaptığı açıklamada şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. De Croo korona kısıtlamalarının objektif bir biçimde tartışılması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bir sözcüsü birçok vatandaşın, "kısıtlamalardan bıkmış olmasını" anlayışla karşıladıklarını belirtti. Bununla birlikte korona önlemlerine uymanın önemli olduğunu söyleyen AB Komisyonu Sözcüsü alınan tedbirlerin aşıyla birlikte pandemiden çıkış yolu olduğunu ifade etti. Sözcü, gösterilerde şiddete yer olmadığını da vurguladı.

Amsterdam - Hollanda

Hollanda'da gösteriler üç gecedir sürüyor

Hollanda'nın birçok kentinde Pazar akşam saatlerinde üst üste üçüncü gece çatışmalar yaşandı. Gösteriler sırasında polise havai fişek atıldı, bazı yerler ateşe verildi. Hollanda polisinin açıklamaları ve medyada çıkan haberlere göre Cuma gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 145'i buldu.

Belçika sınırındaki Rosendaal'de bir ilkokulu ve bir otomobili ateşe verdikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Almanya sınırındaki Enschede'de şiddet çağrısı yaptıkları için 5 kişi gözaltına alınırken Groningen'de de çok sayıda küçük grubun kent içinde taşkınlık yaptığı belirtiliyor.

Leeuwarden'de korona kısıtlamaları nedeniyle stadyuma giremeyen bir grup taraftarın havai fişek atması nedeniyle bir futbol maçının yarıda kaldığı kaydediliyor. Rotterdam'da yine bir futbol maçı sırasında taraftarlar polisle çatıştı. Söz konusu taraftarların polise havai fişek, çöp bidonları ve yol bariyerleri atması sonrasında 26 kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da Cuma akşamından bu yana devam eden olaylarda savcılık açıklamasına göre şimdiye kadar 4 kişi polisin açtığı ateş sonucunda yaralandı.

Hollanda'da artan vaka sayıları nedeniyle bir haftadır kısmi kapanma uygulanıyor. Birçok yere aşısızların alınmaması da gündemde.

Brüksel - Belçika

Brüksel'de 35 bin kişilik gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Pazar günü on binlerce gösterici yeni korona kısıtlamalarına karşı sokağa çıktı. AFP haber ajansının verdiği bilgilere göre gösteriler barışçıl geçerken, hükümet binalarının olduğu bölgede çatışmalar yaşandı. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti, göstericiler de polise etrafta buldukları cisimleri attı, ahşap paletleri ateşe verdi ve polis araçlarını tahrip etti. Olaylarda polisin verdiği bilgilere göre üç polis memuru ve bir gösterici yaralandı.

Brüksel'deki gösteriye polisin açıklamasına göre yaklaşık 35 bin kişi katılırken 44 kişi gözaltına alındı.

Göstericilerin tepki gösterdiği kısıtlamaların başında aşısızların bar ve restoranlara artık alınmaması var. Hükümet ayrıca sağlık personeline aşı zorunluluğunu hayata geçirmek için yasal süreci başlattı. Ülkede haftada beş iş gününden dördünde evden çalışma yükümlülüğü de yürürlüğe girdi.

Avusturya'da da hafta sonunda on binlerce kişi bugün yürürlüğe giren tam kapanmayı ve Şubat ayında başlaması planlanan aşı zorunluluğunu protesto etti. Polis yaklaşık 400 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığını ve 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AFP / EC,ET

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