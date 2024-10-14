Hizbullah'tan İsrail üssüne İHA saldırısı: 4 ölü, 60 yaralı

Hizbullah İsrail ordusuna ait bir eğitim üssünü hedef aldı. Sınırın 80 kilometre içlerine ilerleyen kamikaze İHA'nın neden olduğu patlamada dört asker öldü.

Hizbullah İsrail'e yönelik en ölümcül saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, askeri üssün hedef alındığı olayda dört personel öldü, yedi asker ağır yaralandı.

İran destekli örgüte ait insansız hava aracı (İHA), sınırdan yaklaşık 80 kilometre içerideki Binyamina kasabasındaki askeri eğitim üssüne isabet etti. Ölen dört askerin ismi henüz açıklanmazken İsrail'in resmi acil yardım kuruluşu Kızılkalkan (Magen David Adom) toplam yaralı sayısının 60'dan fazla olduğunu bildirdi.

Saldırı öncesi uyarı sirenleri çalmadı. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari İHA'nın farkedilmeden bu kadar içeri nasıl ilerlediğini araştıracaklarını söyledi.

İHA savunma sistemini nasıl atlattı?

İlk incelemeye göre Hizbullah saldırıyı iki İHA ile gerçekleştirdi. İsrail'e deniz üzerinden giren İHA'lar bu sırada radarlar tarafından tespit edildi ve biri Hayfa'nın kuzeyinde düşürüldü. İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterler ikincisini aramaya çıktı ancak araç radardan kayboldu. İHA'nın düştüğü sanıldı, bu nedenle de uyarı sirenleri çalmadı.

İHA, askeri üssün bulunduğu Binyamina kasabasına kadar ilerleyebildi. Times of Israil saldırıda kullanılan İHA'ların İran'da "Ebabil-T" olarak bilinen "Mirsad" tipi kamikaze İHA'ları olduğunu aktardı. Bu araçların saatte 370 kilometre hızla uçabildiği ve 40 kiloya kadar patlayıcı taşıyabildiği biliniyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde yaşanacakların, bugün olanla kıyaslanamayacağı" tehdidinde bulundu.

Gazze'de okul ve hastane bombalandı

Hizbullah Pazar günü ayrıca İsrail topraklarına 115 roket attı. Hava savunma sistemlerince önlenen roketler herhangi bir yaralanmaya neden olmadı.

İsrail saldırısıyla El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusundaki çadırlarda yangın çıktı Fotoğraf: Abdel Kareem Hana/AP/picture alliance

Bu arada Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir okul ve hastaneyi hedef aldı. Hamas kontrolündeki Gazze Sivil Savunma Ajansı yetkililerinin aktardığına göre Nuseyrat'taki bir okulun bombalaması sonucu 15 kişi öldü, en az 50 Filistinli de yaralandı. Bir hastaneye yönelik ikinci saldırıda ise dört kişi hayatını kaybetti.

dpa,AFP / MUK,JD

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