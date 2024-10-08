Hizbullah: İlk pes eden olmayacağız

Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın yönetim kademesini büyük ölçüde yok eden İsrail, örgütün lojistik sorumlusunun da öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'tan ise "pes etmeyeceğiz" çıkışı geldi.

İsrail ordusu (IDF) Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'ın lojistik merkezler komutanı Süheyl Hüseyin'in öldürüldüğünü açıkladı. Ordu, Hüseyin'in örgütün lojistik faaliyetlerini denetlediğini, bu işlemlerin bütçesinden de sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hüseyin, İran ve Hizbullah arasındaki silah transferlerinde önemli rol oynuyordu. Ayrıca silahların çeşitli Hizbullah birlikleri arasında sevkiyatından da sorumluydu" denildi. Lübnan ve Suriye üzerinden İsrail'e yönelik saldırıların lojistik ve bütçe planlamalarını da Hüseyin'in yaptığı belirtildi.

Hüseyin örgütün en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin de üyesiydi. İsrail son iki hafta düzenlediği saldırılarda örgütün neredeyse tüm yönetim kademesini yok etti.

Hizbullah: Boş pozisyon yok

Hizbullah ise İsrail'in saldırılarına rağmen yönetimde boşluk oluşmadığını iddia etti.

Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından örgütü vekaleten idare eden Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım İsrail'le savaşta "ilk pes eden olmayacaklarını," örgütün hâlâ savaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu savundu.

Televizyondan yayınlanan konuşmasında Kasım, İsrail saldırılarıyla ölen yöneticilerin yerini yeni isimlerin aldığını da belirtti, "Açık pozisyon yok" dedi. Kasım ayrıca, gösterdikleri direniş sayesinde geçen hafta güney sınırından Lübnan'a giren İsrail askerinin ilerleyemediğini öne sürdü. Ancak Lübnan hükümetinin ateşkes yönündeki çabalarını desteklediklerini de ifade etti.

Kasım İsrail'in kuzey sınırında daha fazla sivilin yerinden olacağı tehdidinde bulunarak, "Yüzlerce roket ve onlarca dron gönderiyoruz. Çok sayıda yerleşim ve şehir direnişin ateşi altında" dedi.

Gazze savaşının patlak vermesinin ardından Hizbullah sınır boyunca İsrail askerine taciz atışları yapmaya başlamış, bunun sonucunda sınırın iki tarafından on binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı. İsrail Lübnan'a saldırılarını sınırın kuzeyindeki yerleşimlere vatandaşlarının geri dönüşünü sağlama hedefiyle gerekçelendiriyor.

Denizden saldırılar başlayacak

İsrail ordusu yakında denizden de operasyonlara başlayacaklarını bildirdi; Lübnanlılar ülkenin güneyinde denize girmemeleri, plajlara yaklaşmamaları veya balıkçılık gibi faaliyetlerde bulunmamaları yönünde uyarıldı.

Kara harekâtına başlarken güneydeki operasyonların "bölgesel, hedefli ve sınırlı" olacağını belirten İsrail ordusu, geçen hafta boyunca hemen hergün operasyon alanını biraz daha genişletti.

İsrail saldırıları sonucu Lübnan'da şu ana kadar 1,2 milyon kişi yerinden oldu.

Çin Lübnan'a acil tıbbi yardım ulaştıracaklarını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığına bağlı yardım ajansından yapılan açıklamada "Lübnan hükümetinin yardım talebinde bulunduğu" kaydedildi.

Gazze'de çatışmalar sürüyor

Bu arada Gazze'de saldırılarını yeniden yoğunlaştıran İsrail, 7 Ekim'in yıl dönümünde "Hamas artık organize askeri bir yapı olarak varlığını sürdürmüyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya yanıt olarak Hamas yöneticilerinden Halid Meşal, "Filistin ruhunun Anka Kuşu gibi yeniden yükseleceğini" söyledi.

Gece saatlerinde Gazze'de yaşanan çatışmalarda bir İsrail askeri öldü, IDF'nin Gazze'de verdiği kayıp 350'ye yükseldi.

Reuters / MUK,JD

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