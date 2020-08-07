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Hiroşima, Japonya'da kent. Atom bombasının ilk atıldığı kenttir. 6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya attı.
350 bin nüfuslu kentte 80 bine yakın kişi aynı gün öldu. İzleyen aylarda bu rakamın 160 bine vardığı tahmin ediliyor. DW Türkçe'nin Hiroşima ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu“ şirini yazdığı Hiroşimalı Sadako Sasaki, 6 Ağustos 1945 tarihine kadar Hiroşima’da yaşayan neşeli, umut dolu küçük bir kız çocuğuydu. Atom bombasının etkileri nedeniyle lösemi olup hayatını kaybetti. Patlamayla birlikte 80 binden fazla insan öldü.
DW Haber'in gündeminde, baro başkanlarından tutuklu Cumhuriyet çalışanlarına destek, Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine yönelik tepkinin büyümesi, Moskova'daki protestoları izleyen DW muhabirinin gözaltına alınması, ABD ile Çin arasındaki döviz kuru gerilimi ve ABD'nin 74 yıl önce atom bombası attığı Hiroşima'da ölenlerin anılması konuları var.