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Hiroşima

Hiroşima, Japonya'da kent. Atom bombasının ilk atıldığı kenttir. 6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya attı.

350 bin nüfuslu kentte 80 bine yakın kişi aynı gün öldu. İzleyen aylarda bu rakamın 160 bine vardığı tahmin ediliyor. DW Türkçe'nin Hiroşima ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A traveller returned from the Ukraine receives a voluntary coronavirus disease (COVID-19) test by the German Red Cross at the new Corona test station of the central bus location in Berlin, Germany, August 5, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

PZ: Zorunlu test uygulamasında geç kalındı 07.08.2020

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu ülkelerden Almanya’ya dönenlere zorunlu test uygulamasının başlaması ve Hiroşima’nın 75'inci yıl dönümünde nükleer silahlar konusu Alman basınında öne çıkan konu başlıkları.

Hiroşimalı Sadako: Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini yazdığı küçük kızın hikayesi 06.08.2020

Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu“ şirini yazdığı Hiroşimalı Sadako Sasaki, 6 Ağustos 1945 tarihine kadar Hiroşima’da yaşayan neşeli, umut dolu küçük bir kız çocuğuydu. Atom bombasının etkileri nedeniyle lösemi olup hayatını kaybetti. Patlamayla birlikte 80 binden fazla insan öldü.

People wearing protective face masks pray for atomic bomb victims in front of the cenotaph for the victims of the U.S. 1945 atomic bombing, at Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan, August 6, 2020, on the 75th anniversary of the atomic bombing of the city. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

Hiroşima bugün "Little Boy"un kurbanları için ağlıyor 06.08.2020

Atom bombası, bundan tam 75 yıl önce ilk kez ABD tarafından Hiroşima'ya atıldı. Hiroşima bugün bu saldırıda hayatını kaybeden 140 bin kişiyi anıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise devam ediyor.

ARCHIV - 06.08.1945, Japan, Hiroshima: Ein vom Hiroshima Peace Memorial Museum zur Verfügung gestelltes Handout zeigt die Atombombenexplosion in Hiroshima, fotografiert vom US-Militär am 06. August 1945. (zu dpa «Wenn die Erinnerungen verblassen: 75 Jahre nach Hiroshima») Foto: Hiroshima Peace Memorial Museum/HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Hakikat, Hiroşima ve Nagazaki’deki mezarların arasında" 06.08.2020

Beyrut'taki dev patlama, Almanya'nın Türkiye'nin dört kenti için kaldırdığı seyahat uyarısı ve Hiroşima saldırısının yıl dönümünde nükleer silahlanma konusu Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

DW Haber - 06.08.2019 06.08.2019

DW Haber'in gündeminde, baro başkanlarından tutuklu Cumhuriyet çalışanlarına destek, Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine yönelik tepkinin büyümesi, Moskova'daki protestoları izleyen DW muhabirinin gözaltına alınması, ABD ile Çin arasındaki döviz kuru gerilimi ve ABD'nin 74 yıl önce atom bombası attığı Hiroşima'da ölenlerin anılması konuları var.

Hiroşima kurbanları anıldı 06.08.2017

II. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 72. yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
People offer prayers at the Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan, Sunday, Aug. 6, 2017, to mark the 72nd anniversary of the world's first atomic bombing that killed 140,000 people in 1945. Hiroshima's appeal of never again on the 72nd anniversary has acquired renewed urgency as North Korea moves ever closer to acquiring nuclear weapons. (Ryosuke Ozawa/Kyodo News via AP) |

Hiroşima’da ölenler anıldı 06.08.2017

Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 72’nci yıldönümünde, hayatını kaybeden 140 bin kişi törenlerle anıldı.

Hiroşima faciasının yeni fotoğrafları 25.01.2017

Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlediği atom bombalı saldırı gününe ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların bir bölümü Hiroşima'da gazetecilere gösterildi.

A young girl look at candle-lit paper lanterns with written message at Nagasaki Peace Park on the eve ahead of the 71st anniversary activities, commemorating the atomic bombing of Nagasaki on August 8, 2016 in Nagasaki, southern Japan. On August 9, 1945, during World War II, the United States dropped the second Atomic bomb, a plutonium implosion-type bomb on Nagasaki city, killing an estimated 40,000 people which ended the World War II. (Photo by Richard Atrero de Guzman/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/dpa/A.Guzman

Nagazaki kurbanları anılıyor 09.08.2016

Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 71. yıldönümünde kurbanlar düzenlenen törenlerle anılıyor. Sadece Nagazaki'de bombanın patlamasından saniyeler sonra yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.
06 August 2016*** epa05456924 A woman offers a prayer for victims of the 1945 atomic bombing, in front of a cenotaph at Hiroshima Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan, in the early morning of 06 August 2016. Hiroshima marks the 71st anniversary of the world's first nuclear bombing of the city on 06 August. EPA/KIYOSHI OTA +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture alliance/dpa/K. Ota

Japonya Hiroşima kurbanlarını anıyor 06.08.2016

II. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının vurduğu Hiroşima'da yüz binlerce kişi ölmüş, daha fazlası bombanın uzun vadeli korkunç zararlarına maruz kalmıştı. Japonya, 71 yıl önceki cehennemin kurbanlarını anıyor.
May 27, 2016 U.S. President Barack Obama (L) hugs with atomic bomb survivor Shigeaki Mori as he visits Hiroshima Peace Memorial Park in Hiroshima, Japan May 27, 2016. REUTERS/Carlos Barria (c) Reuters/C. Barria

Obama Hiroşima’da 27.05.2016

Hiroşima’yı ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olan Barack Obama, nükleersiz dünya çağrısı yaptı. Obama, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları konusunda özür dilemedi.

Obama Hiroşima'yı ziyaret etti 27.05.2016

ABD Başkanı Barack Obama, atom bombası saldırısından 71 yıl sonra Hiroşima Barış Anıt Parkı'nı ziyaret eden aktif görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. Obama, parktaki anıta çelenk bıraktı.
24.05.2016+++ U.S. President Barack Obama delivers a speech at the National Convention Center in Hanoi, Vietnam May 24, 2016. +++ © Reuters/C. Barria

Yorum: Beyaz Saray'da Rus ruleti 25.05.2016

Barack Obama Hiroşima’yı ziyaret ediyor. Miodrag Soric’e göre, Başkan'ın nükleer silahsızlanma vaatlerini peşinen göklere çıkaranlar yanıldıklarını anladılar.
376900 09: (FILE PHOTO) A dense column of smoke rises more than 60,000 feet into the air over the Japanese industrial port of Nagasaki, the result of an atomic bomb, the second ever used in warfare, August 8, 1945, from a U.S. Air Force B-29 Superfortress. (Courtesy of the National Archives/Newsmakers)

ABD özür dilemeyecek 23.05.2016

Cuma günü Hiroşima’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Obama, atılan atom bombalarıyla ilgili özür dilemeyeceğini, konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.
06.08.2015+++ Japanese Prime Minister Shinzo Abe bows in front of the memorial cenotaph for victims of a 1945 atomic bombing during a memorial ceremony to mark the 70th anniversary at the Hiroshima Peace Memorial Park in western Japan on August 6, 2015. Tens of thousands gathered for peace ceremonies in Hiroshima August 6 on the 70th anniversary of the atomic bombing that helped end World War II, but still divides opinion today over whether the total destruction it caused was justified. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Obama Hiroşima'yı ziyaret edecek 10.05.2016

ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret edeceği bildirildi. Obama, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından atom bombası atılan kenti ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.
11.04.2016+++ US Secretary of State John Kerry (C) offers a wreath as British Foreign Secretary Philip Hammond (L) and Canada's Foreign Minister Stephane Dion (R) look on, at the Memorial Cenotaph for the 1945 atomic bombing victims in the Peace Memorial Park, on the sidelines of the G7 Foreign Ministers' Meeting in Hiroshima on April 11, 2016. Kerry and other G7 foreign ministers made the landmark visit on April 11 to the memorial site for the world's first nuclear attack in Hiroshima. / AFP / POOL / Kazuhiro NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/K. Nogi

ABD Dışişleri Bakanı Kerry Hiroşima'yı ziyaret etti 11.04.2016

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Japonya'da, Hiroşima'ya atılan atom bombasının kurbanlarını anma törenlerine katıldı. Kerry, bugüne kadar Hiroşima'daki törenlerde bulunan en üst düzey ABD'li yetkili oldu.
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