Hiroşima, Japonya'da kent. Atom bombasının ilk atıldığı kenttir. 6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya attı.

350 bin nüfuslu kentte 80 bine yakın kişi aynı gün öldu. İzleyen aylarda bu rakamın 160 bine vardığı tahmin ediliyor. DW Türkçe'nin Hiroşima ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.