Hint işçiler Filistinlilerin yerini mi alacak?

İsrail hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırının ardından binlerce Filistinli inşaat işçisinin çalışma iznini iptal etti. Bu boşluğu Hint işçilerin doldurması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde çatışmaların sürdüğü dönemde, İsrail Filistinli çalışanların yerine yeni inşaat işçileri aramaya başladı. İsrail'de inşaat sektöründe 90 bin kadar Filistinlinin çalıştığı tahmin ediliyor. Hamas militanlarının 7 Ekim'deki terör saldırısının ardından İsrailli yetkililer işçilerin çalışma izinlerini iptal etmişti.

ABD basınında çıkan haberlere göre İsrail İnşaatçılar Birliği çalışma izinlerinin iptal edilmesinin ardından hükümete Hindistan'dan 100 bin kadar işçi alınması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail İnşaatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Haim Feiglin Amerika'nın Sesi'ne verdiği demeçte, "Şu anda Hindistan'la müzakere yapıyoruz. İsrail hükümetinin onayını bekliyoruz. Tüm sektörde işlerin yürütülebilmesi ve normale dönülmesi için Hindistan'dan 50 bin ila 100 bin işçiyi işe almayı umuyoruz" dedi.

Filistinliler İsrail'deki işlere bağımlı

Halihazırda İsrail'de yaklaşık 20 bin Hint'in çalıştığı biliniyor, bunların birçoğu yaşlı bakıcısı olarak çalışıyor.

Delhi'deki Cevahirlal Nehru Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümü'nden İsrail uzmanı Prof. P.R. Kumaraswamy son yıllarda bölgede tırmanan şiddete rağmen yabancı işçilerin sayısının arttığını söylüyor.

DW'ye konuşan Kumaraswamy, "Daha önceleri Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen insanlar bakıcı olarak çalışıyordu. İnşaat sektöründeki varlıkları nispeten yeni aslında bu da şiddet döngüsünün bir sonucu" diyor.

Kumaraswamy, "Yurt içinde istihdam fırsatı olmadığı için Filistinliler İsrail'in iş piyasasına bağımlı, daha fazla yabancının İsrail'in işgücü piyasasına girmesi Filistinlilerin yaşadığı zorlukları artıracaktır" öngörüsünde bulunuyor.

Hintler savaş ve şiddet tehdidine rağmen kalıyor

İsrail ordusu ile Hamas arasındaki savaş aynı zamanda misafir işçilerin güvenliğini de tehdit ediyor. Hamas, Avrupa Birliği (AB), ABD, Almanya ve daha pek çok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.

Aslen Hindistan'ın Kerala eyaletinden olan ancak İsrail'de yaşayan Sherly Benny, bazı Hint bakıcıların güvenlik sebebiyle otellerde kaldığını söylüyor. Üç yıl önce görümcesini Gazze Şeridi sınırındaki Aşkelon'da Filistin militanlarının açtığı ateş sonrasında kaybeden Benny yine de İsrail'den ayrılma planının olmadığını dile getiriyor.

Aşkelon'da yaşayan Benny, "Güvende olmaya çalışıyoruz, normal yaşamaya çalışıyoruz. Aşkelon gibi çok sayıda bakıcının kaldığı bazı bölgeler var ve buralarda durum gergin" diye anlatıyor.

Şu anda İsrail'de bulunan pek çok Hint diğer ülkelerde olmayan cazip maaşlar sebebiyle güvenlik risklerini kabul ediyor.

İsrail'de yaşlı bakım hizmetlerinde çalışan çok sayıda Hintli yaşıyor Fotoğraf: Menahem Kahana/AFP/Getty Images

16 yıldır Tel Aviv'de çalışan Hint bakıcı Solomon Mylakkadu da "İsrail'deki çoğu bakıcı yalnızca tek bir kişiye bakması gerekiyor ve maaşlar iyi. Artık inşaat ve konaklama sektörleri de açılıyor. İsrail güvenli bir yer. Demir Kubbe, Gazze'den gelen binlerce roketi durdurdu ve bu da herkeste güvenlik hissi yarattı" şeklinde konuşuyor.

Sendikalar karşı çıkıyor

İşçilerin İsrail'e davet edildiği yönünde çıkan haberler Hindistan'daki sendikalar tarafından hoş karşılanmadı. İşçi temsilcileri böyle bir düzenlemeyle Hintlerin "ciddi risk" altında olacağını söylüyor. İşçilerin gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik sürerken Hindistan'ın 10 büyük sendikası hükümete İsrail'in işçi talebini reddetmesi yönünde çağrıda bulundu.

İngiliz insan hakları kuruluşu FairSquare de Hint hükümetine sınır dışı edilen Filistinli işçilerin yerine vatandaşlarını İsrail'e göndermemeleri çağrısı yaptı.

FairSquare Direktörü Nicholas McGeehan yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük demokrasilerinden biri olan Hindistan, şiddetten kâr elde etmek yerine ateşkesi sağlamak için çaba göstermelidir" dedi.

İşçi gönderme anlaşması halihazırda yürürlükte

Global Data Store raporuna göre, İsrail inşaat pazarının değeri 2022'de 71 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu pazarın 2024-2027 döneminde yıllık ortalama yüzde 2'nin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor.

Hükümet konut projeleri inşa etmenin yanı sıra ulaşım ve enerji altyapısını da geliştirmeyi hedefliyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hint misafir işçilere yönelik plan hakkında net bir açıklama yapmadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, "İsrail'de, özellikle bakıcı sektöründe halihazırda çok sayıda işçimiz çalışıyor. İnşaat ve hasta bakıcı sektörlerinde ikili çerçeve üzerinde görüşmeler yaptık. Bu uzun vadeli bir girişim, özel taleplerden haberimiz yok" dedi.

Bakanlık sözcüsünün bahsettiği belge, Hamas'ın İsrail'e saldırısından aylar önce, Mayıs ayında İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Hindistan ziyareti sırasında imzalanmıştı. Söz konusu belge ile inşaat işleri de dahil olmak üzere 42 bin Hint'in İsrail'de çalışması öngörülüyor.

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