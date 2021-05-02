 Hint hükümetine ″lebalep″ eleştirisi | DÜNYA | DW | 05.05.2021

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DÜNYA

Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi

Türkiye dahil pek çok ülkede yayılan Hint mutantı endişeye yol açarken Hindistan hükümeti, kalabalık siyasi etkinliklere ve dini bayram kutlamalarına engel olmamakla suçlanıyor.

Kumb Mela bayramında yüz binlerce Hindu Ganj Nehrine akın etmişti.

Kumb Mela bayramında yüz binlerce Hindu Ganj Nehrine akın etmişti.

Koronavirüsün Hint mutantı Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesine yayılırken hükümetler birbiri ardına Hindistan ve bölge ülkelerinden uçuşlara kısıtlamalar getiriyor.

Hindistan'da ise koronavirüs bağlantılı ölümlerin sayısında, son 24 saatte 3 bin 780 kişiyle şimdiye kadarki en büyük artış kaydedildi. Son 24 saatte 382 bin 315 yeni vaka tespit edilirken Hindistan, dünyada ABD'nin ardından vaka sayısının 20 milyon eşiğini geçtiği ikinci ülke oldu.

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Çift mutasyonlu Hint varyantının bağışıklık sistemini daha kolay aşabildiği belirtiliyor. Peki Hint varyantı daha mı tehlikeli? Hint varyantı ile ilgili merak edilenleri derledik.

Nijerya Türkiye, Hindistan ve Brezilya’dan gelenlere ülkeye giriş yasağı getirdi. Nijerya bu üç ülkede koronavirüs vakalarının artışı üzerine bu kararı aldığını açıkladı.

Almanya’da da Hindistan varyantının tespit edilmesinin ardından durum endişeyle izleniyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü (RKI) durumu “alarm verici” olarak sınıflandırmak için henüz erken olduğunu açıkladı.

Her gün yüzbinlerce yeni vakanın bildirildiği ülke felaketin eşiğinde. Bilim insanlarına göre verilen mesaj açık: Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil.

Bulaşıcılığı çok yüksek olan Hint mutantı nedeniyle ülkedeki hastanelerde yatak ve solunum cihazı sıkıntısı çekildiği, morg ve krematoryumların dolduğu bildiriliyor. Yatak ya da solunum cihazı sırası beklerken pek çok kişinin ambulanslar ya da otoparklarda yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Oksijen sıkıntısına karşı ülkenin çeşitli bölgelerine sıvı oksijen taşıyan 25 tren gönderildiği kaydedildi.

Hükümet zor durumda

Ülkede durumun bu hale gelmesinden sorumlu tutulan hükümet ise zor durumda. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet, pandemide ikinci dalgayı frenlemede geç kalmakla suçlanıyor. Ülkede son aylarda kitlesel mitinglere izin verilmesi ve Hinduların en önemli dini bayramı Kumb Mela'da oluşan kalabalıklar nedeniyle hükümet eleştiri oklarına hedef olmuştu. Ülkede 48 gün süren Kumb Mela Bayramı 27 Nisan'da sona ermiş, bu süre zarfında yüz binlerce Hindu, kutsal olduğuna inandıkları Ganj Nehri sularında yıkanmak üzere Haridyar kentine akın etmişti.

Muhalefet hükümeti ülke çapında tam kapanma ilan etmeye çağırırken hükümet ekonomik endişeler nedeniyle buna yanaşmıyor. Muhalefetteki Ulusal Kongre partisinden milletvekili Rahul Gandi, koronavirüsün yayılmasını durdurmanın tek yolunun tam kapanma olduğunu söyleyerek "Hükümetin ataleti pek çok masum cana mal oluyor" dedi.

Başbakan Modi'ye istifa çağrıları da birbiri ardına geliyor. Son olarak dünyaca ünlü Hint yazar Arundhati Roy, "Bizim bir hükümete ihtiyacımız var. Acilen. Nefes alamıyor, ölüyoruz. Bu sizin yarattığınız bir kriz. Çözemiyor, daha da kötüleştiriyorsunuz. Lütfen gidin" çağrısı yaptı.

1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da aktif vaka sayısı 3 milyon 450 bin olarak tahmin ediliyor. Ancak gerçek ölü ve vaka sayısının tahminlerden 5 ila 10 kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

rtr/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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