Hindularla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda bilanço ağır

Hindistan’da yeni vatandaşlık yasası nedeniyle Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Guru Teg Bahadur Hastanesi’nde çalışan bir doktor çatışmalarda 189 kişinin de yaralandığını söyledi. Başkent Yeni Delhi'deki El Hind Hastanesi’nde çalışan bir yetkili de Pazartesi gününden beri birçoğu ciddi olmak üzere 200'den fazla yaralıyı tedavi ettiklerini söyledi.

Delhi'de sokak çatışmalarının patlak vermesine Başbakan Narendra Modi hükümetinin yürürlüğe soktuğu yeni vatandaşlık yasası neden olmuştu. Yasa değişikliği Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan 2015 yılından önce yasa dışı yollarla ülkeye gelen dini azınlıkların vatandaş olmasını kolaylaştırıyor. Ancak Müslümanlar bu uygulamanın dışında tutuluyor. İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi’ne (BJP) bu değişiklikle ülkedeki yaklaşık 200 milyon Müslümana ayrımcılık uyguladığı eleştirisi yöneltiliyor.

Çıkan çatışmalarda birçok yer ateşe verildi

İki cami ateşe verildi

Delhi'de Pazartesi ve Salı günü yasanın lehinde ve aleyhinde gösteriler düzenlendi. Gösteriler zamanla Hindularla Müslümanlar arasında sokak çatışmalarına dönüştü. Salı günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karşın iki cami ateşe verildi.

Hindu grupların demir çubuk ve sopalarla sokaklarda kontrolü ele aldıkları, Müslümanları tespit etmek için kimlik kontrolü yaptıkları ve bulduklarını sopalarla dövdükleri görüldü. Müslümanların ev ve dükkanları kundaklandı. Yaralılara müdahale etmeye çalışan doktorlar da zor durumda kaldı. Doktorlar ambulanslara polis koruması talep etti. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir mahallede de yaralılar hastanede tahliye edildi. 60 kişinin ateşli silahlarla yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Polis müdahale etmiyor eleştirisi

Çatışmalarda en az 189 kişi yaralandı

Polisin Müslüman ve Hindu gruplar arasındaki çatışmalara müdahale etmeme tutumu eleştiriliyor. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada durumun "alarm verici" olduğunu söyledi. Polisin "gösterdiği tüm çabalara karşın" durumu kontrol altına alamadığını belirten Kejriwal, İçişleri Bakanı Amit Şah'tan orduyu devreye sokmasını istedi.

Hindistan'da çatışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretine de denk geldi. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde 80'ini Hindular, 180 milyonla ikinci en büyük grubu ise Müslümanlar oluşturuyor. Hindu milliyetçisi BJP'nin 2014 yılında başlayan iktidarında, bir zamanlar dini açıdan ılımlı Hinduların da radikalleştiği belirtiliyor.

epd, AFP, dpa / EC, GA

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