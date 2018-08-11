 Hindistan′da kadınların tapınağa girme mücadelesi | YAŞAM | DW | 19.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Hindistan'da kadınların tapınağa girme mücadelesi

Hindistan'da kadınlar, üreme çağındaki kadınları "kirli" gören ve tapınaklara girişlerine izin vermeyen zihniyete karşı mücadele veriyor. İki kadın mahkeme kararına rağmen Sabarimala tapınağına alınmadı.

Sabarimala Tapınağı

Sabarimala Tapınağı

Üreme çağındaki kadınların bazı tapınaklara alınmadığı Hindistan'da kadınların mücadelesi sürüyor. Mahkeme kararı ile kapılarını kadınlara açması istenen Sabarimala tapınağı, eşitlik isteyen kadınlarla muhafazakar Hinduları karşı karşıya getirdi.

Aralarında Hindu din adamlarının da olduğu göstericiler, 100 kişilik polis eskortu eşliğinde gelen iki kadının tapınağa girmesine izin vermedi. Tapınağın basamaklarına oturan Hindu din adamları, alkışlayarak ve ilahi okuyarak aktivist Rehana Fatima ve gazeteci Kavitha Jakkal'ı protesto etti. Hindu din adamları, kadınların tapınağa girmesi durumunda dini ayinleri durdurma tehdidinde bulundu. Baş keşiş Kandararu Rajeevaru, "Tapınağı kilitleme ve anahtarları bırakıp, gitme kararı aldık" dedi. Yoğun direniş karşısında kadınlar, tapınağa girmeden geri döndü.

Kadınların tapınağa girmesini istemeyen muhafazakar Hindular, kadınları koruyan polise taş fırlattı. Bir grup eylemcinin, kadın bir muhabire ait aracın camlarını kırdığı belirtiliyor. Başka bir kadın gazetecinin de göstericiler tarafından tartaklandığı aktarılıyor.

Video izle 01:58
Şimdi canlı
01:58 dk

Kadınlar için dünyanın tehlikeli ülkeleri

Mahkemeden tapınağa giriş izni

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi,1972'de yasa ile engellenmişti. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, 28 Eylül'de aldığı kararla üreme çağındaki kadınların tapınağa girmesine izin vermişti.Eylemciler, kararını gözden geçirmesi için imza toplayarak mahkemeye dilekçe göndermeye hazırlanıyor. 

Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

AP,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hindistan'da zina artık suç değil

Hindistan Yüksek Mahkemesi zinanın suç olmadığına hükmetti. Sömürge döneminden kalma yasa gereği evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere hapis ya da para cezası veriliyordu. (27.09.2018)  

Hollywood'dan Türkiye'ye kadına yönelik şiddet

Dünyanın bir çok yerinde kadınlar ağır baskı, ayrımcılık ve şiddete maruz kalıyor. İşte Hollywood'dan Türkiye'ye kadınlara yönelik şiddet... (09.03.2018)  

Hindistan'da tecavüz öfkesi: Davalar hızlandırılacak

Hindistan'da art arda küçük yaştaki kız çocuklarına tecavüz edilmesi protestoların fitilini ateşledi. Hükümet yasal düzenlemelerle tepkilere karşılık vermeye çalışıyor. Dava süreçleri hızlandırılacak. (01.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kadınlar için dünyanın tehlikeli ülkeleri  

Benzer içerik

Indien Neu Delhi Naramalli Sivaprasad

Hint milletvekilinden Hitler kıyafetli protesto 11.08.2018

Hindistan'da bir milletvekili, Başbakan Narendra Modi'yi protesto etmek için Adolf Hitler kılığına girerek parlamentoya gitti. Amacı, eyaletine özel statü verilmesi için yürüttüğü çabaya dikkat çekmekti.

Flagge Pakistan und Indien

Yorum: Nefretin yıl dönümü 14.08.2017

Hindistan ve Pakistan İngiltere hâkimiyetinden 1947 yılında çıkarak bağımsızlıklarını kazandı. DW'den Shamil Shams, bölünmenin yaralarının bir türlü iyileşmediği görüşünde.

Schweiz, World Economic Forum in Davos

Davos ne kazandırıyor? 23.01.2018

Dünyanın zenginleriyle muktedirleri 48. Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta buluşuyor. Donald Trump dâhil çok sayıda politikacının katılacak olması, zirvede siyasi konuların öne çıkacağını gösteriyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China Smog in Peking (picture-alliance/Imaginechina/Xiao Ma)

Pekin yine duman altı

Çevre koruma için alınan tüm tedbirlere rağmen Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde hava kirliliği yine korkutucu boyutlarda. 

FOTO-GALERİ

Wissenschaftlerin Fiona Llewellyn steht auf einer Leiter in einer Installation aus Plastikflaschen (Imago/Zumapress/S. Chung)

Dünya'nın plastik çöplüğüne dönüşmesine engel ol!

Endüstrinin katılımı olmadan plastik kirliliğine köklü çözüm mümkün değil. Ancak plastik pipet ve bardak gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak kişisel plastik tüketimini azaltmak mümkün. Çevre için bugün ne yaptınız? 