 Hindistan′da kaçak içki en az 133 kişiyi öldürdü | DÜNYA | DW | 24.02.2019

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DÜNYA

Hindistan'da kaçak içki en az 133 kişiyi öldürdü

Hindistan’da çay tarlalarında çalışan en az 133 kişi kaçak içki tüketimi sebebiyle yaşamını yitirdi. En az 200 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Indien Assam Tote nach gepanschtem Alkohol Konsum (Reuters)

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, çay tarlalarında çalışan, aralarında çok sayıda kadının da olduğu en az 133 işçi kaçak içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Hindistan polisi Golaghat ve Jorhat vilayetlerinde işçilerin kaçak içkiyi perşembe günü tükettiklerini ve şu an tedavi altında olan yaklaşık 200 kişi olduğunu söyledi. 

Indien Assam Tote nach gepanschtem Alkohol Konsum (picture-alliance/AP Photo)

Kaçak içki yaygın                                                         

Zehirlenen işçilerin tedavisiyle ilgilenen doktorlardan birinin verdiği bilgiye göre hastalar ağır mide bulantısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı sıkıntısı yaşıyor. Metil alkol zehirlenmesine neden olan içkileri satmakla suçlanan bir kişi ve içkileri ürettiği öne sürülen bir imalathane sahibi ile sekiz personel güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ayrıca iki memur, bu içkilerin satışına göz yumdukları gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. İçki örnekleri üzerindeki laboratuvar incelemesi de sürüyor.

Hindistan’ın özellikle yoksul bölgelerinde kaçak olarak üretilen içki tüketimi çok yaygın. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle zehirlenerek ölüyor. Yaklaşık iki hafta önce Hindistan’ın kuzey eyaletlerinden Uttar Pradesh ve Uttarakhand’da 100'ü aşkın kişi kaçak içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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