Hindistan'da domates krizi: Domatessiz hamburger

Hindistan'da McDonald's ve Subway gibi uluslararası fastfood zincirlerinin ardından Burger King de domatesi menüden çıkarma kararı aldı.

"Domateslerin de tatile ihtiyaçları var!" yazılı bir afişi başkent Yeni Delhi'deki restoranların vitrinine asan şirket, karara gerekçe olarak domatesin fiyatındaki artışı gösterdi.

Domatesin "kalitesinin ve arzındaki devamlılığın" garanti edilemeyeceğini açıklayan fastfood restoranı, domatesi menüye ekleyebilecek durumda olmadıklarını duyurdu.

Dünyaca ünlü fastfood restoranı McDonald's da haziran ayında domatesin ülkedeki menülerden çıkarıldığını açıklamış ve bunun "sezonsal nedenlere bağlı geçici bir önlem" olduğunu duyurmuştu.

Geçen hafta Hindistan Merkez Bankası domatesle ilgili açıklama yapmış ve domatesin fiyatının kötü hava koşulları, ekim bölgelerindeki hastalıklar nedeniyle katlanarak arttığını belirtmişti. Ülkenin Maliye Bakanı Mirmala Sitharaman, hükümetin Nepal'e uygulanan ithalat sınırlamasını kaldırdığını duyurmuştu.

Hindistan mutfağının önemli bir parçası olan domatesin fiyatı ülkede 100 rupinin (yaklaşık 1 euro) üzerine çıkmıştı. Yerel medya organlarında, ülkedeki aşırı sıcak hava dalgaları ile ekim bölgelerindeki aşırı yağışın domates hasadını olumsuz etkilediği beliritiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava olaylarının Hindistan'da daha sık görülmeye başlandığına işaret ediyor.

dpa,AFP/BÖ,JD

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