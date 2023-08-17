  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Gıda güvenliğiHindistan

Hindistan'da domates krizi: Domatessiz hamburger

3 saat önce

Hindistan'da arzdaki sorunlar nedeniyle domates fiyatının katlanarak artması fastfood zincilerinin menülerini de etkiledi. Uluslararası fastfood restoranları domatesi art arda menülerinden çıkardı.

https://p.dw.com/p/4VH5E
Fotoğraf: Aamir Ansari/DW

Hindistan'da McDonald's ve Subway gibi uluslararası fastfood zincirlerinin ardından Burger King de domatesi menüden çıkarma kararı aldı.

"Domateslerin de tatile ihtiyaçları var!" yazılı bir afişi başkent Yeni Delhi'deki restoranların vitrinine asan şirket, karara gerekçe olarak domatesin fiyatındaki artışı gösterdi.

Domatesin "kalitesinin ve arzındaki devamlılığın" garanti edilemeyeceğini açıklayan fastfood restoranı, domatesi menüye ekleyebilecek durumda olmadıklarını duyurdu.

Dünyaca ünlü fastfood restoranı McDonald's da haziran ayında domatesin ülkedeki menülerden çıkarıldığını açıklamış ve bunun "sezonsal nedenlere bağlı geçici bir önlem" olduğunu duyurmuştu.

Geçen hafta Hindistan Merkez Bankası domatesle ilgili açıklama yapmış ve domatesin fiyatının kötü hava koşulları, ekim bölgelerindeki hastalıklar nedeniyle katlanarak arttığını belirtmişti. Ülkenin Maliye Bakanı Mirmala Sitharaman, hükümetin Nepal'e uygulanan ithalat sınırlamasını kaldırdığını duyurmuştu.

Hindistan mutfağının önemli bir parçası olan domatesin fiyatı ülkede 100 rupinin (yaklaşık 1 euro) üzerine çıkmıştı. Yerel medya organlarında, ülkedeki aşırı sıcak hava dalgaları ile ekim bölgelerindeki aşırı yağışın domates hasadını olumsuz etkilediği beliritiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava olaylarının Hindistan'da daha sık görülmeye başlandığına işaret ediyor.

dpa,AFP/BÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Temmuz "en sıcak ay" oldu

Temmuz "en sıcak ay" oldu

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verdiği bilgiye göre Temmuz 2023 küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçirildi.
İklim8 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avcılar'daki Marmara Denizi Derya Blokları

İstanbul: Çürük binalarda depremi bekleyenler

Felaket10 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Muhalefetteki Sol Parti'nin Federal Meclis'teki milletvekillerinden Gökay Akbulut

Gökay Akbulut: Türkiye bir hukuk devleti değil

Gökay Akbulut: Türkiye bir hukuk devleti değil

Politika4 saat önce
Madonna konserinde sanatçıyı gösteren bir video projeksiyonu

Popun Kraliçesi Madonna bitmeyen gençliğin mi peşinde?

Popun Kraliçesi Madonna bitmeyen gençliğin mi peşinde?

Kültür22 saat önce
El-Hilal formasıyla poz veren Neymar

Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

Futbol22 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden kazanabilir mi?

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden kazanabilir mi?

Politika24 saat önce
Balkonda güneş paneli kullanımı yaygınlaşıyor

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Doğa ve Çevre16 Ağustos 2023
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Libya'ya kaçış

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Libya'ya kaçış

Politika16 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön