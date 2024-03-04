Hindistan'da cinsel saldırı: Üç şüpheli hakim karşısında

Hindistan'da bir turiste toplu tecavüzle suçlanan üç şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Hint yetkililer, tecavüz şüphesiyle aranan diğer dört erkeği bulmak için özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinin Dumka bölgesinde İspanyol bir turistin cinsel saldırıya uğramasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, İspanyol turiste tecavüz ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan üç erkeğin bugün hâkim karşısına çıkarıldığını belirtti. Yedi erkeğin toplu tecavüzle suçlandığı olayın yaşandığı Dumka'da üst düzey polis yetkilisi Singh Kherwar, olay mahallini araştırmak üzere adli tıp uzmanlarından oluşan bir özel ekip kurulduğunu, bir diğer ekibin de kalan şüphelilerin bulunması için çalıştığını kaydetti.

Press Trust of India'nın haberine göre, söz konusu ekibin farklı yerlere baskınlar düzenlediğini ve yakında diğer şüphelileri de bulacağını belirten polis yetkilisi "Katı cezalar almalarını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Yaşadıklarını anlattılar

Cuma günü yerel saatle 23.00 sıralarında Hindistan'ın doğusundaki Dumka'da darp edildiği anlaşılan İspanyol vatandaşı bir çiftin polis tarafından bulunduğu kaydedilmişti.

İspanyol televizyonu Antena 3'e konuşan ve isimlerinin Fernanda ve Vicente olduğunu belirten çift, yakınlarda kalacak bir otel bulamadıkları için kamp yaptıkları yerde bir grup erkeğin saldırısına uğradığını anlattı. İspanya ve Brezilya vatandaşı olduğu belirtilen Fernanda, kendisine tecavüz edildiğini, Vicente'nin de saldırganlar tarafından ağır şekilde darp edildiğini aktardı.

Motosikletle dünyayı gezen ve gezdikleri yerlerden videolar paylaşan çift, hafta sonunda Instagram hesaplarında olayı anlattıkları bir video yayımlamıştı. Videoyu kaldıran çift, takipçilerine destek için teşekkür ettikleri yeni bir video paylaştı.

İdam yasal hale gelmişti

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu verilerine göre Hindistan'da 2022 yılında günde ortalama 90 tecavüz vakası kayıtlara geçti. Ancak kurbanlara yönelik yaygın toplumsal yaftalamalar ve polise duyulan güvensizlik nedeniyle rapor edilmeyen çok sayıda vaka olduğunda belirtiliyor. Çok sayıda dava, Hindistan'ın tıkanan hukuk sisteminde yıllarca sürüncemede kalırken bu suçtan mahkumiyet kararı ise nadiren veriliyor.

Hindistan'da toplu tecavüz vakalarının ardından tecavüz zanlıları için idamın yolunu açan düzenleme yürürlüğe girmişti. Fotoğraf: Danish Siddiqui/REUTERS

2012 yılında 23 yaşındaki öğrenci Jyoti Singh'in toplu tecavüze uğrayarak öldürülmesi dünya kamuoyunda infial yaratmıştı. Yeni Delhi'deki bir otobüste toplu tecavüze uğrayan, işkence gören ve daha sonra saldırganların yaraladığı bir erkek arkadaşıyla birlikte yol kenarına atılan genç kadın, olaydan 13 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki cinsel şiddet sorununun dünya basınındaki görünürlüğünü artıran bu olay, haftalar süren protestolara neden olmuş, eylemler sonucu ülkede yürürlüğe giren yeni bir yasayla tecavüzden hüküm giyenlere idam yolu açılmıştı. Singh'e tecavüz eden dört sanığın af talebi reddedilmiş, sanıkların cezası 2020'de infaz edilmişti.

AFP,Reuters/SÖ,JD