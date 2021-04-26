Hindistan’a yardımlar ulaşmaya başladı

Artan koronavirüs vaka sayısı ve daha bulaşıcı olan yeni mutasyon nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan'a tıbbi yardımlar ulaşmaya başladı. Ülkede tamamen dolan hastaneler hasta kabul edemezken, yatak ve oksijen tüpü sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda.

Hindistan'da son 24 saatte 323 bin 144 vaka kaydedilirken, 2 bin 771 kişi yaşamını yitirdi. Bir gün önceye göre vaka sayısı düşse de uzmanlar test sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor. Hindistan’da vaka sayısı 18 milyona, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı.

Sağlık çalışanları

Yardımlar geliyor

Hindistan’ın salgınla mücadelede yaşadığı zorluklar üzerine dünya ülkeleri harekete geçti.

İngiltere’den 100 solunum cihazı ve 95 oksijen konsantratörü Yeni Delhi'ye ulaştı. Ancak İngiltere Hindistan’a gönderecek fazla aşıları olmadığını açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi İngiltere'den gelen yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Aralarında Almanya’nın da olduğu birçok ülke yardım için seferber oldu. Almanya önümüzdeki günlerde Hindistan’a oksijen cihazlarını hava yoluyla ulaştıracağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetinin Hindistan'a yardım etmek için diğer ülkelerle çalıştığını belirterek "Oksijen üretme cihazlarını ulaştırmada sorun yaşıyoruz. Hindistan’a yardım etmek için herşeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cesetler bu şekilde yakılıyor

Fransa 250 hastaya bir yıl yetecek kadar oksaijen sağlayacak oksijen konsantratörleri gönderirken, İspanya 7 ton tıbbi malzeme göndereceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada Hindistan'a 4 bin adet oksijen konsantratörü gönderileceği duyuruldu. Çin'in de Hindistan’a yardım ulaştırmaya çalıştığı bildirildi.

AB Komisyonu da içinde İrlanda, Belçika, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İsveç'ten oksijen konsantratörlerinin de olduğu acil yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını duyurdu.

Vakalar artabilir endişesi

Ülkede birçok eyalette tam kapanma uygulanmaya başlandı. Ancka bazı eyaletlerde bu hafta kapanma sona eriyor.

Kapanma tedbirleri farklılık gösterirken, yerel seçimler ve kitlesel festivaller de vaka sayılarının artması endişesini doğuruyor.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine 21 Nisan'da ordu yardım için devreye girmişti.

Yardım malzemeleri taşıyan Lufthansa uçağı

Başbakan Narendra Modi bütün vatandaşlarını aşı yaptırmaya çağırdı. Ancak aşı sıkıntısı çeken ülkeye ABD 60 milyon doz AstraZeneca aşısı göndereceğini açıkladı.

Yeni Delhi gibi salgından en kötü etkilenen kentlerde hayatını kaybeden hastaların vücutları otoparklarda ve parklarda ilkel koşullarda yakılmaya çalışılıyor.

Mutasyondan dolayı seyahat yasakları geldi

Öte yandan bazı ülkeler Hindistan'da ortaya çıkan yeni mutasyon nedeniyle seyahat sayağı uygulamaya başladı. Avustralya Hindistan'dan direkt yolcu uçuşlarını durdururken, Filipinler Hindistan'dan seyahat edeceklere izin vermeyeceğini açıkladı. Belçika‘nın aralarında olduğu bazı Avrupa ülkeleri Hindistan'dan seyahatleri yasaklama kararı aldı. İspanya Hindistan'dan geleceklere karantina uygulaması şartı getirdi.

Oksijen tüpleri

1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan koronavirüs salgınında 17,63 milyon resmi vaka sayısı ve 197 bin 894 ölü sayısına ulaştı. Ancak sağlık uzmanları gerçek rakamların resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Ülkede durumun vahametinden koronavirüsün yeni mutasyonu B.1.617.’nın da sorumlu olduğu belirtiliyor. Zira mutasyonun yeni vakaların yüzde 60'ına tekabül ettiği kaydediliyor. Bu varyantın 18 başka ülkede daha tespit edildiği aktarılıyor.

Rtr, AFP/ SSB, HT

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