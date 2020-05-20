 Hindistan ve Bangladeş’te ″Amphan″ felaketi | DÜNYA | DW | 21.05.2020

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DÜNYA

Hindistan ve Bangladeş’te "Amphan" felaketi

Son 20 yılın bölgede görülen en ağır kasırgası Hindistan ve Bangladeş’te en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Amphan Kasırgası nedeniyle üç milyondan fazla kişi de tahliye edildi.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu

Hindistan meteoroloji servisinin verdiği bilgiye göre saatte 185 kilometre hıza ulaşan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te en az 22 kişinin ölümüne neden oldu. İki ülkede üç milyondan fazla insan evlerinden tahliye edilerek acil durumlar için oluşturulan konaklama merkezlerine götürüldü. Hindistan’da özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan, yaklaşık 15 milyon nüfuslu Kalküta şehri ve çevresinde etkili olan Amphan Kasırgası’nın, bölgede son 20 yılda görülen en ağır kasırga olduğu bildiriliyor.

Hint yetkililerin tahminlerine göre, kasırga, beraberinde getirdiği aşırı yağış ve fırtına ile bölgede Perşembe günü de etkili olduktan sonra, Bangladeş üzerinden Bhutan’a yönelecek.

Koronavirüs salgını tahliye faaliyetlerini zorlaştırıyor

Koronavirüs salgını tahliye faaliyetlerini zorlaştırıyor

Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bölgedeki tahliye faaliyetlerini daha da zorlaştırıyor. İki ülke yetkilileri, salgının yayılmasına karşı tedbir amaçlı uygulanan fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak, benzer doğa felaketlerinde hazırlanan geçici barınma yerlerinden daha fazla merkez organize edildiğini ve bu kez bu amaçla boş okullara da insanların yerleştirildiğini duyurdu. 

Koronavirüs salgınının etkisi

İnsani yardım örgütü Oxfam’da görev yapan Pankay Anand da, çok sayıda acil barınma merkezinin halihazırda koronavirüs salgını ile ilgili olarak karantina barınağı olarak, ya da salgından dolayı seyahat edemeyen mevsimlik işçilerin konaklaması amacıyla kullanıldığını ve kasırga nedeniyle tahliye edilen insanların, enfeksiyon korkusu ile bu yerlerde kalmak istemediğini dile getirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiği Hindistan ve Bangladeş’te sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Johns Hopkins Üniversitesi’nin aktardığı verilere göre, Hindistan’da bugüne dek 112 binden fazla vaka kaydedilirken, 3 bin 400’den fazla kişi de COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti. Bangladeş’te ise vaka sayısı 26 bin 700’ü, ölü sayısı da 380’i geçmiş durumda.

Kasırga can kaybına yol açtı

Kasırga can kaybına yol açtı

Amphan Kasırgası’nın meydana geldiği Bengal Körfezi’nde bu tip doğa felaketleri sık sık görülüyor. 1999 yılında yine bu bölgede yaşanan bir siklon felaketinde yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre, iklim değişimi sebebiyle yaşanan kasırgaların şiddeti ve yoğunluğu son yıllarda giderek artıyor.

Buna rağmen, geçici barınma merkezlerinin artırılarak iyileştirilmesi ve daha organize tahliye planları sayesinde ölü sayılarında, eski felaketlere göre büyük bir düşüş kaydediliyor. 

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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