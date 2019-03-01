Hindistan uydu vurdu

Hindistan yeni bir savunma sistemini denemek amacıyla dünya yörüngesindeki bir uyduyu füzeyle vurduğunu duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Çarşamba günü Hint televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında, gelişmeleri evrenin savunmasında bir çığır şeklinde değerlendirdi. Modi hedefin ise barışı garanti altına almak olduğunu vurguladı.

Başbakan Modi Hindistan'ın; ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tip silahlara sahip dördüncü ülke olduğunu söyledi. Bunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başbakan, Hindistan'ın uzayda bir süper güç konumuna geldiğini belirtti.

Bir milyar 300 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesi Hindistan'ın oldukça hırslı bir uzay programı bulunuyor. Modi geçen yıl, Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yıldönümünün kutlanacağı 2022 yılına kadar, uzaya insan gönderen dördüncü ülke olacağını duyurmuştu.

Analistler Modi'nin konuşmasının Hindistan için büyük hedefler koyduğu seçim kampanyası ile örtüştüğünü söyledi.

Nükleer güç Hindistan

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2017 yılında açıkladığı bir rapora göre, Asya kıtasının nükleer güçlerinden biri olan Hindistan'ın 130 nükleer başlığı bulunuyor.

Kıtanın diğer nükleer güçleri Çin ve Pakistan henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Son olarak Hindistan ve Pakistan arasında geçen Şubat'ta Keşmir'de hava çatışması yaşanmıştı. 1947 yılında İngiltere'nin çekilmesi ile bağımsızlığını kazanan iki ülke o tarihten bu yana üç kez savaşmıştı.

Seçimler önümüzdeki ay yapılacak

Hindistan'da önümüzdeki ay genel seçime gidilecek. Yedi aşamalı olarak yapılacak genel seçimler 11 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta gerçekleşecek. Ülkede yaklaşık 900 milyon seçmen bulunuyor.

Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) seçimin favorisi olarak gösteriliyor. Modi'yi yeniden seçilmesi durumunda ise ikinci kez beş yıllık bir görev süresi bekliyor.

dpa,Reuters/BW,SSB

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