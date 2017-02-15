Hindistan salgında alarm veriyor

Hindistan artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle salgınla baş etmekte zorlanıyor. Beşinci gündür günlük yeni vaka sayısı 300 binin üzerinde seyrederken, günlük ölü sayısı da 2 binlerin üzerine çıkmış durumda. Komşu ülke Bangladeş sınırları kapatma kararı aldı.

Hindistan’daki hastaneler salgınla mücadelede zorlanıyor. Hastanelerde yatak ve oksijen tüpü sıkıntısı başgösterdi. Başkent Yeni Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi Sözcüsü “Hastaneler şu anda dilen ve ödünç al modunda. Aşırı kriz durumu söz konusu” dedi.

Hastanelerde yatak ve oksijen tüpü sıkıntısı var.

Küresel şirketlerin teknoloji merkezlerinin bulunduğu 12 milyonluk Bengaluru kentinin de bulunduğu güney eyaleti Karnataka'da Salı gününden itibaren 14 gün kapanma başlayacak. Ülkenin batısında bulunan sanayinin yoğun olduğu Maharaştra eyaletinde 1 Mayıs’a kadar kapanma sürecek.

Yardım teklifleri geliyor

Almanya, İngiltere ve ABD'den Hindistan'a yardım teklifi geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada “İkinci dalga Hindistan’ı görülmemiş bir güçle teslim alıyor” dedi ve Almanya’nın Hindistan'a "elinden geldiğinin en iyisini yaparak yardım etmesinin" önemli olduğunu kaydetti.

Hindistan’ın DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (GAVI) ortak girişimi olan COVAX'ın en önemli aşı tedarikçilerinden olduğunu belirten Maas "Bu sadece saygımızı hak etmiyor ama özellikle de şimdi dayanışma göstermemizi gerektiriyor" dedi.

Seçim kampanyası eleştirisi

Bazı eyaletler bu hafta kapanma önlemlerine son verecek ancak yaklaşan yerel seçimler ve kitlesel festivaller nedeniyle başka bölgelerde de vaka sayılarının patlamasından endişe ediliyor.

Başbakan Narendra Modi başta olmak üzere siyasetçiler salgına rağmen yerel seçimleri öncesinde binlerce kişinin katıldığı kalabalık mitingler düzenlemekle eleştiriliyor.

Batı Bengal eyaletinde bugün de 8,6 milyon seçmenin oy kullanması ve oy verme işleminin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ülkenin en kalabalık Uttar Pradeş eyaletinde de seçmenler sandığa gidecek. Eyalette ortalama günlük vaka sayısı 30 bin düzeyinde.

Aşılanma çağrısı

Hastaneler yer kalmadığından hasta akınıyla baş etmekte zorlandıkları için acil durum çağrısı verirken Başbakan Modi bütün vatandaşlarını aşı yaptırmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Aşı merkezi

Ülkede aşılama günde 4,5 milyon kişi ile 5 Nisan'da en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Ancak şu anda 2,7 milyon düzeyinde bulunuyor. Maharaştra gibi bazı eyaletlerde aşı tedariği yetmediği için aşılamaya ara verildiği bildiriliyor.

Cenazelere yetişilemiyor

Yeni Delhi gibi durumdan en fazla etkilenen kentlerde hayatını kaybeden hastaların vücutları derme çatma cenaze hizmeti sunan yerlerde yakılmaya başlandı.

Salgında hayatını kaybedenlerin bedenleri yakılıyor

Televizyon kanalı NDTV sedye kalmadığı için hayatını kaybedenlerin cenazelerini yakılmak üzere yerlerde sürükleyerek götürmek durumunda kalan sağlık görevlilerinin görüntülerini yayınladı.

Başkan Joe Biden yönetimi Pazar günü Hindistan’a aşı hammaddesi, tıbbi cihazlar ve koruma ekipmanı gönderileceğini duyurdu.

Hindistan koronavirüs salgınında 1,3 milyar nüfusu ile 17,31 milyon resmi vaka sayısı ve 195 bin 123 ölü sayısına ulaştı. Ancak sağlık uzmanları gerçek rakamların resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Yeni mutasyon yayılıyor

Ülkede durumun vahametinden koronavirüsün yeni mutasyonu B.1.617.’nın da sorumlu olduğu belirtiliyor. Zira mutasyonun yeni vakaların yüzde 60'ına tekabül ettiği kaydediliyor. Bu varyantın 18 başka ülkede daha tespit edildiği aktarılıyor.

Bu nedenle Almanya’nın da dahil olduğu pek çok ülke Hindistan’a seyahat yasağı uygulamaya başladı.

Rtr, AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe