  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Yeni Delhi sokaklarından bir görüntü
Fotoğraf: Kabir Jhangiani/ZUMA Press/picture alliance
ToplumHindistan

Hindistan nüfusu Çin'i haftaya geçiyor

4 saat önce

BM, Hindistan'ın "dünyanın en kalabalık ülkesi" unvanını, bu unvanı beşinci yüzyıldan beri taşıyan Çin'den gelecek hafta alacağını açıkladı.

https://p.dw.com/p/4QVKD

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan nüfusunun Çin nüfusunu gelecek hafta geride bırakacağını açıkladı. Nüfusu hemen hemen 1 milyar 430 milyon kişiye ulaşacak olan Hindistan, böylece dünyanın en kalabalık ülkesi unvanına kavuşmuş olacak.

Pazartesi günü BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın nüfusunun, bu ayın sonunda, 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması beklenmektedir. Böylece Hindistan nüfusu, Çin nüfusunu yakalamış ve ardından geçmiş olacaktır" denildi. BM'nin her yıl yayınladığı Dünya Nüfus Durumu raporunda, söz konusu kilometre taşına, 2023 yılının ortasında ulaşılacağı belirtilmişti.

Hindistan'ın Çin'i nüfus açısından geride bırakmasının arka planında, hem kendi nüfusunun hızlı bir artış göstermesi, hem de Çin'in nüfusunun geçen yıl düşüşe geçmiş olması yatıyor. Çin'in nüfusundaki düşüşün, onlarca yıl boyunca sıkı bir biçimde uygulanan tek çocuk politikasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Söz konusu politikanın uygulanmasına, 2016 yılında son verilmişti. Ek olarak, Çin'de doğum oranlarının, hayat pahalılığının artması nedeniyle giderek daha fazla kadının iş hayatına dahil olması nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

Pekin'de bir metro
Çin, "dünyanın en kalabalık ülkesi" unvanından feragat etmek üzereFotoğraf: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

Çin, 5'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak nitelendiriliyordu. Çin'in nüfus düşüşünün gelecekte de sürmesi ve içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar yaklaşık bir milyar kişiye ulaşması bekleniyor.

Hindistan nüfusunun ise, BM tahminlerine göre, gelecek yıllarda tutarlı bir biçimde artması bekleniyor. Hindistan, giderek artan nüfusun ihtiyaç duyduğu elektrik, gıda ve barınma gibi sorunlarla karşı karşıya. Hâlihazırda birçok metropolde su sıkıntısı, hava ve su kirliliği ve gecekondulaşma gibi sorunlar mevcut.

Öte yandan hem Hindistan hem de Çin'in nüfuslarının giderek yaşlanması da dikkat çekiyor. Pekin, geçen hafta, "nüfusun giderek yaşlanmasına karşılık vermek" ve "üç çocuk doğum politikasını desteklemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak" bağlamında bir ulusal stratejiye sahip olduklarını açıklamıştı.

AFP / BÜ,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sosyal Güvenlik Kurumu önünde bekleyen insanlar

EYT'de maaş krizi: Bir milyondan fazla kişi ödeme bekliyor

Politika7 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Amasra'da maden kazasının meydana geldiği maden ocağı

Amasra katliamı davası başlıyor

Amasra katliamı davası başlıyor

Felaket7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait, üzerlerinde Türk bayrakları bulunan iki tank

SIPRI: Türkiye 2022'de savunmaya 10,6 milyar dolar harcadı

SIPRI: Türkiye 2022'de savunmaya 10,6 milyar dolar harcadı

Politika18 saat önce
İstanbul Üniversitesi

Partiler yükseköğretimdeki sorunlar için ne vadediyor?

Partiler yükseköğretimdeki sorunlar için ne vadediyor?

Eğitim23 Nisan 2023
İspanya'daki su sıkıntısı ve kuraklık en büyük sorun.

Avrupa'nın çilek tarlalarında kriz

Avrupa'nın çilek tarlalarında kriz

Ekonomi23 Nisan 2023

Z kuşağının oyu seçimin sonucunu değiştirir mi?

Z kuşağının oyu seçimin sonucunu değiştirir mi?

Toplum22 Nisan 2023

Rusya Wagner Grubu ile Afrika'daki nüfuzunu nasıl arttırdı?

Rusya Wagner Grubu ile Afrika'daki nüfuzunu nasıl arttırdı?

Politika22 Nisan 2023
Ana sayfaya dön